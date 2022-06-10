https://arabic.sputniknews.com/20220610/لوغانسك-ترسل-الدفعة-الأولى-من-الحبوب-إلى-روسيا-1063394483.html
لوغانسك ترسل الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا
لوغانسك ترسل الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم الجمعة، إرسال الدفعة الحبوب الأولى إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:17+0000
2022-06-10T13:17+0000
2022-06-10T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال، إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
لوغانسك ترسل الدفعة الأولى من الحبوب إلى روسيا
تابعنا عبر
أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية المستقلة، اليوم الجمعة، إرسال الدفعة الحبوب الأولى إلى روسيا وتبلغ نحو 650 طنا، وذلك عبر السكك الحديدية التي تربط الدولتين.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات المسؤول في سلطات لوغانسك الذي قال، إن "حكومتنا وقيادة الجبهة الوطنية واجهت مهمة جادة وهي تنظيم تصدير وبيع الحبوب خارج أراضي الجمهورية لقد نجحنا بجمع كمية كبيرة من الحبوب".
أعلن نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون، كيريل ستريموسوف، اليوم الجمعة، أنه في المستقبل ستتم إزالة الحدود بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم ما سيساعد أيضًا بتصدير الحبوب.
وقال ستريموسوف خلال مقابلة مع "سولوفيوف لايف": "أعتقد أنه في المستقبل ستزال هذه الحدود تمامًا، وسيذهب تدفق الحبوب والأغذية الأخرى ليس فقط إلى روسيا، ولكن أيضًا إلى دول أخرى".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة زابوروجيه، إنه سيتم إجراء استفتاء حول دخول المنطقة
إلى روسيا هذا العام، وبدأت الاستعدادات له وستستغرق عدة أشهر.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوروجيه
دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.