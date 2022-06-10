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ليبيا… اشتباكات في العاصمة طرابلس بين مليشيات مسلحة
ليبيا… اشتباكات في العاصمة طرابلس بين مليشيات مسلحة
أفاد مراسل "سبوتنيك" باندلاع اشتباكات مسلحة، صباح اليوم السبت، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء وسط العاصمة الليبية، طرابلس، بين جهاز الدعم والاستقرار وكتائب من... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T23:28+0000
2022-06-10T23:31+0000
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ليبيا… اشتباكات في العاصمة طرابلس بين مليشيات مسلحة

23:28 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 23:31 GMT 10.06.2022)
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أفاد مراسل "سبوتنيك" باندلاع اشتباكات مسلحة، صباح اليوم السبت، بالقرب من جزيرة سوق الثلاثاء وسط العاصمة الليبية، طرابلس، بين جهاز الدعم والاستقرار وكتائب من مدينة الزنتان.
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