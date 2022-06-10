https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-إرسال-إيران-النفط-إلى-فنزويلا-يعتبر-تحديا-للتهديدات-الأمريكية-1063404366.html
مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا يعتبر تحديا للتهديدات الأمريكية
مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا يعتبر تحديا للتهديدات الأمريكية
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، اليوم الجمعة، أن خطوة إيران في إرسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت إجراء شجاعاً وتعتبر تحدياً لتهديدات الرئيس الأمريكي... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:31+0000
2022-06-10T16:31+0000
2022-06-10T16:31+0000
العالم
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534180_222:0:3778:2000_1920x0_80_0_0_548596a24cdec227c928fb55c866ecf9.jpg
طهران - سبوتنيك. وقال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، خلال زيارته إلى طهران: " قيام إيران بإرسال ناقلة نفط إلى فنزويلا، جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية".وأضاف: "الهدف من زيارتي إلى طهران، هو تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع إيران"، مشيرا إلى أنه كان للثورة الإسلامية الإيرانية دور في التقارب الحاصل بين إيران وفنزويلا.وتابع الرئيس الفنزويلي، أنه يأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا.وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أعلن ظهر اليوم، وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح يوم غد السبت.وتستمر زيارة مادورو إلى العاصمة طهران، ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين .
https://arabic.sputniknews.com/20201214/إيران-ترسل-ناقلة-نفطية-إلى-فنزويلا-لتحميل-النفط-1047501909.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104553/41/1045534180_666:0:3333:2000_1920x0_80_0_0_7d2d2108575320dfbdfa3ca402dbac39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إيران
مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا يعتبر تحديا للتهديدات الأمريكية
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، اليوم الجمعة، أن خطوة إيران في إرسال ناقلات النفط إلى فنزويلا كانت إجراء شجاعاً وتعتبر تحدياً لتهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
طهران - سبوتنيك. وقال مادورو، في مقابلة تلفزيونية، خلال زيارته إلى طهران: " قيام إيران بإرسال ناقلة نفط إلى فنزويلا
، جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لمثل هذه الخطوات في ظل العقوبات الأميركية".
وأضاف: "الهدف من زيارتي إلى طهران، هو تطوير العلاقات وتنمية التعاون مع إيران"، مشيرا إلى أنه كان للثورة الإسلامية الإيرانية دور في التقارب الحاصل بين إيران وفنزويلا
.
وتابع الرئيس الفنزويلي، أنه يأمل بتسيير رحلات سياحية بين إيران وفنزويلا.
وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، قد أعلن ظهر اليوم، وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى العاصمة الإيرانية طهران، على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.
ومن المقرر أن يستقبله الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، صباح يوم غد السبت.
وتستمر زيارة مادورو إلى العاصمة طهران، ثلاثة أيام، يلتقي خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين .
14 ديسمبر 2020, 06:52 GMT