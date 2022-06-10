https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-من-الجزائر-نتقاسم-نفس-الرؤية-لعالم-يسوده-السلام-1063368711.html

مادورو من الجزائر: نتقاسم نفس الرؤية لعالم يسوده السلام

مادورو من الجزائر: نتقاسم نفس الرؤية لعالم يسوده السلام

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، في العاصمة الجزائرية الجزائر، وبحث الجانبان مختلف المسائل الدولية ذات... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T06:50+0000

2022-06-10T06:50+0000

2022-06-10T06:51+0000

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104079/23/1040792383_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_998ac75b9f13d7fdac5745f4b48aff61.jpg

قال الرئيس الفنزويلي: "تابعنا جهود الرئيس عبد المجيد تبون لتعزيز الديمقراطية في الجزائر وتنمية اقتصادها، ونحن نشيد بالنجاح الكبير الذي توجت به هذه الجهود"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.وأكد مادورو أن البلدين يجمعهما "تاريخ بطولي ونضالي وهما يتقاسمان نفس الرؤية لعالم يسوده السلام"، وأضاف: "تم الاتفاق على الارتقاء بالعلاقات الثنائية من خلال انطلاقة جديدة بين الشعبين والدولتين".وأعلن مادورو عزم البلدين عقد لجنة عليا مشتركة، وتهيئة أرضية تفاهم للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى آفاق أوسع، معربا عن أمل بلاده في "تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والنفط والغاز والتكنولوجيا والتعليم العالي والزراعة"، بحسب الوكالة.من جانبه نوه تبون إلى "الرصيد الثري" للعلاقات الثنائية بين الجزائر وفنزويلا، معلنا عن اتفاق البلدين على فتح خط جوي بين الجزائر وكاراكاس.وأضاف تبون: "الجزائر تتقاسم مع فنزويلا رصيدا ثريا من العلاقات التاريخية، طبعها الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وعن حقوق الشعوب في الحرية والتنمية، بعيدا عن الرواسب الموروثة عن عهد الاستبداد والاستغلال والظلم".وأضاف أن البلدين يشتركان في "نضال شعبيهما من أجل الحرية ومناهضة الظلم والاستعمار ويتقاسمان نفس تاريخ الاستقلال وهو 5 يوليو".أكد تبون اتفاق الطرفين على "توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية" بين البلدين وأعلن في هذا الإطار عن "فتح خط جوي بين الجزائر العاصمة وكاراكاس".وأشار إلى أن المحادثات مع نظيره الفنزويلي سمحت بالتطرق لـ"أمهات القضايا المطروحة في الساحة الدولية، بدءا بالقضية الفلسطينية"، لافتا إلى وجود "اتفاق تام" بين البلدين في إطار "النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف"، بحسب الوكالة.وبالنسبة للقضية الصحراوية، أكد تبون اتفاق البلدين على ضرورة "مساعدة الشعب الصحراوي في سبيل نيل حقه في تقرير المصير".وبمناسبة هذه الزيارة، حظي الرئيس الفنزويلي باستقبال رسمي بمقر رئاسة الجمهورية قبل الشروع في محادثات ثنائية توسعت بعدها الى أعضاء وفدي البلدين، بحسب الوكالة.

https://arabic.sputniknews.com/20220607/مادورو-يشيد-بالقرار-الشجاع-لرئيس-المكسيكي-بعدم-المشاركة-في-قمة-الأمريكتين-1063197056.html

https://arabic.sputniknews.com/20220608/أردوغان-يستقبل-مادورو-في-أنقرة-ويؤكد-رفضه-أي-عقوبات-أحادية-ضد-فنزويلا-1063297655.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي