https://arabic.sputniknews.com/20220610/ماكرون-يؤكد-لزيلينسكي-استعداد-فرنسا-لتلبية-احتياجات-أوكرانيا-للأسلحة-الثقيلة-1063365686.html
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي استعداد باريس لتلبية احتياجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T01:01+0000
2022-06-10T01:01+0000
2022-06-10T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058209819_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_aa2e98b13b2760e93abaa10c009299de.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية، يوم الخميس، أن ماكرون "سأل زيلينسكي عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية".وأضاف البيان أن ماكرون "أبلغ زيلينسكي مواصلة فرنسا الاستجابة لحاجات أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/فرنسا-تحذر-من-قمع-رهيب-للأوروبيين-بسبب-أوكرانيا-1062663379.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058209819_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8849440beef190cd67e97da8022308b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي استعداد باريس لتلبية احتياجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية، يوم الخميس، أن ماكرون "سأل زيلينسكي عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية".
وأضاف البيان أن ماكرون "أبلغ زيلينسكي مواصلة فرنسا الاستجابة لحاجات أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام
الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.