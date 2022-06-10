عربي
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات جنوب غرب العاصمة السورية دمشق
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ماكرون-يؤكد-لزيلينسكي-استعداد-فرنسا-لتلبية-احتياجات-أوكرانيا-للأسلحة-الثقيلة-1063365686.html
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي استعداد باريس لتلبية احتياجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T01:01+0000
2022-06-10T01:01+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058209819_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_aa2e98b13b2760e93abaa10c009299de.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية، يوم الخميس، أن ماكرون "سأل زيلينسكي عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية".وأضاف البيان أن ماكرون "أبلغ زيلينسكي مواصلة فرنسا الاستجابة لحاجات أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220524/فرنسا-تحذر-من-قمع-رهيب-للأوروبيين-بسبب-أوكرانيا-1062663379.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058209819_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e8849440beef190cd67e97da8022308b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

ماكرون يؤكد لزيلينسكي استعداد فرنسا "لتلبية احتياجات" أوكرانيا للأسلحة الثقيلة

01:01 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثاته مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي مع فلاديمير زيلينسكي استعداد باريس لتلبية احتياجات كييف بما في ذلك الأسلحة الثقيلة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لقصر الإليزيه عقب المحادثة الهاتفية، يوم الخميس، أن ماكرون "سأل زيلينسكي عن آخر التطورات على الأرض وعن احتياجاته من المعدات العسكرية والدعم السياسي والدعم المالي والمساعدات الإنسانية".
قصر الرئاسة الفرنسية في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2022
فرنسا تحذر من "قمع رهيب" للأوروبيين بسبب أوكرانيا
24 مايو, 15:59 GMT
وأضاف البيان أن ماكرون "أبلغ زيلينسكي مواصلة فرنسا الاستجابة لحاجات أوكرانيا بما في ذلك الأسلحة الثقيلة".
هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/ شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.
وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.
واعتبارا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.
ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автобус с буквой Z на дороге в Херсонской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 18:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала