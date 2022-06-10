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https://arabic.sputniknews.com/20220610/مبابي-ينقذ-الديوك-ويخطف-تعادلا-مع-النمسا-فيديو-1063414178.html
مبابي ينقذ الديوك ويخطف تعادلا مع النمسا... فيديو
مبابي ينقذ الديوك ويخطف تعادلا مع النمسا... فيديو
تمكن منتخب فرنسا من التعادل أمام النمسا، بهدف لكل منهما، في منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وذلك بعدما أنقذ البديل... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T21:48+0000
2022-06-10T21:48+0000
رياضة
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سجل أندريس ويمان هدف التقدم للمنتخب النمساوي في الدقيقة 37، فيما تمكن مبابي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 83، في المباراة التي أقيمت على ستاد "أرنست هابيل".وكانت فرنسا صاحبة اللقب قد منيت بهزيمة افتتاحية في معقلها "استاد دو فرانس" أمام الدنمارك 1-2، رغم أنها كانت السباقة الى التسجيل.ولاحقا تعادلت فرنسا مع كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018 بنتيحة 1-1، قبل أن ينقذ مبابي فرنسا الليلة أمام النمسا، لترفع رصيدها إلى نقطتين، تتذيل بهما المجموعة، بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة عن كرواتيا، ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بـ 6 نقاط.
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رياضة

مبابي ينقذ الديوك ويخطف تعادلا مع النمسا... فيديو

21:48 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الذهاب إلى بنك الصورلاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة
لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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تمكن منتخب فرنسا من التعادل أمام النمسا، بهدف لكل منهما، في منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية في كرة القدم، وذلك بعدما أنقذ البديل كيليان مبابي الديوك من هزيمة ثانية.
سجل أندريس ويمان هدف التقدم للمنتخب النمساوي في الدقيقة 37، فيما تمكن مبابي من خطف هدف التعادل في الدقيقة 83، في المباراة التي أقيمت على ستاد "أرنست هابيل".
وكانت فرنسا صاحبة اللقب قد منيت بهزيمة افتتاحية في معقلها "استاد دو فرانس" أمام الدنمارك 1-2، رغم أنها كانت السباقة الى التسجيل.
ولاحقا تعادلت فرنسا مع كرواتيا وصيفتها في مونديال 2018 بنتيحة 1-1، قبل أن ينقذ مبابي فرنسا الليلة أمام النمسا، لترفع رصيدها إلى نقطتين، تتذيل بهما المجموعة، بينما يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بـ 4 نقاط، بفارق المواجهة المباشرة عن كرواتيا، ويتصدر منتخب الدنمارك المجموعة بـ 6 نقاط.
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