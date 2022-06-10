https://arabic.sputniknews.com/20220610/متلازمة-رامزي-هانت-إصابة-المغني-جاستن-بيبر-بشلل-في-الوجه-فيديو-1063412717.html
متلازمة "رامسي هانت".. إصابة المغني جاستن بيبر بشلل في الوجه.. فيديو
متلازمة "رامسي هانت".. إصابة المغني جاستن بيبر بشلل في الوجه.. فيديو
أصيب المغني جاستن بيبر بمتلازمة "رامسي هانت"، وهو يعاني من شلل في النصف الأيمن من وجهه - بسبب فيروس أضر بعصب أذنه. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T20:50+0000
2022-06-10T20:50+0000
2022-06-10T20:55+0000
منوعات
الصحة
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وأوضح المغني، في مقطع فيديو نُشر على حسابه الموثق على "إنستغرام"، أنه مصاب بمتلازمة "رامسي هانت"، التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.وقال في الفيديو "هذا الفيروس يهاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ويصيبني بشلل في وجهي"، على ما نقلت شبكة "سي إن إن".وأضاف المغني الكندي: "كما ترون، هذه العين لا ترمش. لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك. لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".وفقًا لـ"مايو كلينك"، تحدث متلازمة رامسي هانت "عندما يؤثر انتشار الهربس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى أذنيك. يمكن أن تسبب متلازمة رامزي هانت شللا في الوجه وفقدانا للسمع في الأذن المصابة".خاطب جاستن بيبر أولئك الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الإلغاء الأخير لحفلاته الموسيقية وقال إنه "جسديا"، من الواضح أنه غير قادر على القيام بها.وأضاف: "هذا أمر خطير للغاية، كما ترون. أتمنى ألا يكون الأمر كذلك، لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا رفاق".وقال إنه سيستريح في المستقبل القريب للسماح لنفسه بالتعافي، وشكر معجبيه على تحليهم بالصبر، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيستغرقه حتى يتعافى، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تأجيل ثلاثة من عروضه المقبلة.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, الصحة
متلازمة "رامسي هانت".. إصابة المغني جاستن بيبر بشلل في الوجه.. فيديو
20:50 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 20:55 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
أصيب المغني جاستن بيبر بمتلازمة "رامسي هانت"، وهو يعاني من شلل في النصف الأيمن من وجهه - بسبب فيروس أضر بعصب أذنه.
وأوضح المغني، في مقطع فيديو نُشر على حسابه الموثق على "إنستغرام"، أنه مصاب بمتلازمة "رامسي هانت"، التي جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح.
وقال في الفيديو "هذا الفيروس يهاجم عصب أذني وأعصاب وجهي ويصيبني بشلل في وجهي"، على ما نقلت شبكة "سي إن إن
".
وأضاف المغني الكندي: "كما ترون، هذه العين لا ترمش. لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك. لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".
وفقًا لـ"مايو كلينك"، تحدث متلازمة رامسي هانت "عندما يؤثر انتشار الهربس النطاقي على العصب الوجهي بالقرب من إحدى أذنيك. يمكن أن تسبب متلازمة رامزي هانت شللا في الوجه وفقدانا للسمع في الأذن المصابة".
خاطب جاستن بيبر
أولئك الذين أصيبوا بالإحباط بسبب الإلغاء الأخير لحفلاته الموسيقية وقال إنه "جسديا"، من الواضح أنه غير قادر على القيام بها.
وأضاف: "هذا أمر خطير للغاية، كما ترون. أتمنى ألا يكون الأمر كذلك، لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا رفاق".
وقال إنه سيستريح في المستقبل القريب للسماح لنفسه بالتعافي، وشكر معجبيه على تحليهم بالصبر، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم من الوقت سيستغرقه حتى يتعافى، لكن في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الإعلان عن تأجيل ثلاثة من عروضه المقبلة.