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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/محررو-دونباس-يقتربون-من-مدينة-سلافيانسك-1063378950.html
محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك
محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك
أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدم القوات المشاركة في عملية تحرير دونباس نحو مدينة سلافيانسك. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:24+0000
2022-06-10T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان لقيادة قوات دونيتسك أن محرري دونباس يقتربون من سلافيانسك.وأضاف البيان أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حررت، حتى يوم 10 يونيو/حزيران وبمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، 235 مدينة وبلدة تابعة لجمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية.مدينة سلافيانسك تقع في شمال جمهورية دونيتسك. يسكنها أكثر من 100 ألف شخص. وتوجد فيها محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية وعدة منشآت صناعية. وتسيطر عليها السلطات الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2014.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
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رصد عسكري

محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك

09:24 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк / الذهاب إلى بنك الصورمدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية
مدفعية جمهورية دونيتسك تضرب مواقع القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Виктор Антонюк
/
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أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدم القوات المشاركة في عملية تحرير دونباس نحو مدينة سلافيانسك.
وجاء في بيان لقيادة قوات دونيتسك أن محرري دونباس يقتربون من سلافيانسك.
وأضاف البيان أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حررت، حتى يوم 10 يونيو/حزيران وبمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، 235 مدينة وبلدة تابعة لجمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية.
مدينة سلافيانسك تقع في شمال جمهورية دونيتسك. يسكنها أكثر من 100 ألف شخص. وتوجد فيها محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية وعدة منشآت صناعية. وتسيطر عليها السلطات الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2014.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
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Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:18 GMT
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