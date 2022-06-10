https://arabic.sputniknews.com/20220610/محررو-دونباس-يقتربون-من-مدينة-سلافيانسك-1063378950.html
محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك
محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك
أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدم القوات المشاركة في عملية تحرير دونباس نحو مدينة سلافيانسك. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:24+0000
2022-06-10T09:24+0000
2022-06-10T09:24+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وجاء في بيان لقيادة قوات دونيتسك أن محرري دونباس يقتربون من سلافيانسك.وأضاف البيان أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حررت، حتى يوم 10 يونيو/حزيران وبمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، 235 مدينة وبلدة تابعة لجمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية.مدينة سلافيانسك تقع في شمال جمهورية دونيتسك. يسكنها أكثر من 100 ألف شخص. وتوجد فيها محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية وعدة منشآت صناعية. وتسيطر عليها السلطات الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2014.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
محررو دونباس يقتربون من مدينة سلافيانسك
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أعلنت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية تقدم القوات المشاركة في عملية تحرير دونباس نحو مدينة سلافيانسك.
وجاء
في بيان لقيادة قوات دونيتسك أن محرري دونباس يقتربون من سلافيانسك.
وأضاف البيان أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك حررت، حتى يوم 10 يونيو/حزيران وبمساعدة وحدات من القوات المسلحة الروسية، 235 مدينة وبلدة تابعة لجمهورية دونيتسك من سيطرة القوات الأوكرانية.
مدينة سلافيانسك تقع في شمال جمهورية دونيتسك. يسكنها أكثر من 100 ألف شخص. وتوجد فيها محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة الحرارية وعدة منشآت صناعية. وتسيطر عليها السلطات الأوكرانية منذ يوليو/تموز 2014.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي المطلوب تحقيقه خلال العملية الخاصة تحرير منطقة دونباس.