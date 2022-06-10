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مدارج مطار دمشق الدولي تتعطل جراء قصف إسرائيلي
مدارج مطار دمشق الدولي تتعطل جراء قصف إسرائيلي
أعلنت وزارة النقل السورية، عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T21:29+0000
2022-06-10T21:29+0000
أخبار سوريا اليوم
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القاهرة – سبوتنيك. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة النقل السورية أنها ستعلن عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".وصباح اليوم الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مصدر-عسكري-سوري-هجوم-إسرائيلي-يستهدف-مواقع-جنوب-العاصمة-1063366083.html
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أخبار سوريا اليوم

مدارج مطار دمشق الدولي تتعطل جراء قصف إسرائيلي

21:29 GMT 10.06.2022
© Mohamed Damourوصول الطائرة الروسية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الطبية 24 يوليو/ تموز 2021
وصول الطائرة الروسية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الطبية 24 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Mohamed Damour
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أعلنت وزارة النقل السورية، عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية.
القاهرة – سبوتنيك. وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني قالت وزارة النقل السورية أنها ستعلن عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".
وفي وقت سابق أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق
02:34 GMT
وفي وقت سابق، من اليوم، أعلنت وزارة النقل السورية تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة عبر مطار دمشق الدولي نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة.
وأشارت الوزارة، إلى أنه "سيتم الإعلان عن مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".
وصباح اليوم الجمعة، شنت القوات الإسرائيلية عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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