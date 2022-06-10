https://arabic.sputniknews.com/20220610/مدينة-سعودية-تسجل-17-درجة-مئوية-رغم-الموجة-الحارة-التي-تضرب-المدن-الخليجية-1063369087.html
مدينة سعودية تسجل 17 درجة مئوية رغم الموجة الحارة التي تضرب المدن الخليجية
مدينة سعودية تسجل 17 درجة مئوية رغم الموجة الحارة التي تضرب المدن الخليجية
سجلت مدينة سعودية 17 درجة مئوية رغم الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة التي تضرب المدن العربية والخليجية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:57+0000
2022-06-10T06:57+0000
2022-06-10T06:57+0000
السعودية
أخبار المناخ في العالم
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ووفقا لبيان "المركز السعودي للأرصاد" عن حالة الطقس، سجلت مدينة الباحة جنوبي السعودية مساء الخميس أقل درجة حرارة، تلتها أبها بـ18 درجة مئوية.فيما شهدت مدن عدة في المنطقة الشرقية (الدمام، والأحساء، وحفر الباطن) درجات حرارة عالية وصلت إلى 49 درجة.وفي وقت سابق، أوضح المركز أن التقارير المناخية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف: يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، بزيادة درجة واحدة فوق المعدل الطبيعي على أغلب المناطق السعودية، وبدرجة ونصف الدرجة على المعدل خلال يوليو على رفحاء وحفر الباطن وحائل وشمال القصيم، وكذلك تكرار موجات الحر.وأشار المركز إلى أن أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة سيصل إلى ما يزيد على 45 درجة مئوية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتتراوح بين 36 و40 على أغلب المناطق. كما تسجل مرتفعات منطقة عسير في أبها وخميس مشيط أقل معدل بـ32، مع اعتدال درجات الحرارة على المصايف، وهطول أمطار أعلى من المعدل في مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع احتمال ظهور حالات جوية متطرفة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة.
https://arabic.sputniknews.com/20210902/الصحة-السعودية-توجه-8-إرشادات-للوقاية-من-درجات-الحرارة-العالية-1050019347.html
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السعودية, أخبار المناخ في العالم
مدينة سعودية تسجل 17 درجة مئوية رغم الموجة الحارة التي تضرب المدن الخليجية
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سجلت مدينة سعودية 17 درجة مئوية رغم الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة التي تضرب المدن العربية والخليجية.
ووفقا لبيان "المركز السعودي للأرصاد" عن حالة الطقس، سجلت مدينة الباحة جنوبي السعودية
مساء الخميس أقل درجة حرارة، تلتها أبها بـ18 درجة مئوية.
فيما شهدت مدن عدة في المنطقة الشرقية (الدمام، والأحساء، وحفر الباطن) درجات حرارة عالية وصلت إلى 49 درجة.
وفي وقت سابق، أوضح المركز أن التقارير المناخية تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف: يونيو/حزيران، ويوليو/تموز، وأغسطس/آب، بزيادة درجة واحدة فوق المعدل الطبيعي على أغلب المناطق السعودية، وبدرجة ونصف الدرجة على المعدل خلال يوليو على رفحاء وحفر الباطن وحائل وشمال القصيم، وكذلك تكرار موجات الحر.
وأشار المركز إلى أن أعلى ارتفاع لدرجات الحرارة
سيصل إلى ما يزيد على 45 درجة مئوية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتتراوح بين 36 و40 على أغلب المناطق.
كما تسجل مرتفعات منطقة عسير في أبها وخميس مشيط أقل معدل بـ32، مع اعتدال درجات الحرارة على المصايف، وهطول أمطار أعلى من المعدل في مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، مع احتمال ظهور حالات جوية متطرفة، يصاحبها هطول أمطار غزيرة.