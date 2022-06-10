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https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-إيراني-الوكالة-الذرية-رهينة-الصهاينة-1063367955.html
مسؤول إيراني: الوكالة الذرية رهينة الصهاينة
مسؤول إيراني: الوكالة الذرية رهينة الصهاينة
قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة الصهاينة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T06:30+0000
2022-06-10T06:30+0000
إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أخبار العالم الآن
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن محمد إسلامي، تعليقه على ما يردده المسؤولون الإسرائيليون بشأن البرنامج النووي الإيراني، بأن "ما يدعو للأسف أن مؤسسة دولية يتم استغلالها من قبل كيان لا شرعي بما يثير التساؤل حول سمعتها ومصداقيتها".وشدد محمد إسلامي على أن بلاده لا تقوم بعمليات مغامرة، موضحا أن إيران أعلنت رسميا ما هو برنامجها النووي، وبحسب النظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن من مسؤوليتها العمل على مساعدة الدول بشأن تطوير برامجها النووية.ولم يكتف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بذلك، بل أشار إلى أنه "خلال الأعوام العشرين الماضية كانت كل أساليبهم وسلوكياتهم وحربهم النفسية وإجراءات الحظر التي فرضوها والقرارات التي أصدروها تصب في مسار هذه السياسة ألا وهي وقف تقدم الجمهورية الإسلامية".وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أول أمس الأربعاء، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/بلينكن-يحذر-من-خطورة-رد-فعل-إيران-على-قرار-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية--1063350440.html
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إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الوكالة الدولية للطاقة الذرية, أخبار العالم الآن

مسؤول إيراني: الوكالة الذرية رهينة الصهاينة

06:30 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / Dieter Naglرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / Dieter Nagl
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قال محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رهينة الصهاينة.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن محمد إسلامي، تعليقه على ما يردده المسؤولون الإسرائيليون بشأن البرنامج النووي الإيراني، بأن "ما يدعو للأسف أن مؤسسة دولية يتم استغلالها من قبل كيان لا شرعي بما يثير التساؤل حول سمعتها ومصداقيتها".
وشدد محمد إسلامي على أن بلاده لا تقوم بعمليات مغامرة، موضحا أن إيران أعلنت رسميا ما هو برنامجها النووي، وبحسب النظام التأسيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن من مسؤوليتها العمل على مساعدة الدول بشأن تطوير برامجها النووية.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2022
بلينكن يحذر من خطورة رد فعل إيران على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أمس, 16:30 GMT
ولم يكتف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بذلك، بل أشار إلى أنه "خلال الأعوام العشرين الماضية كانت كل أساليبهم وسلوكياتهم وحربهم النفسية وإجراءات الحظر التي فرضوها والقرارات التي أصدروها تصب في مسار هذه السياسة ألا وهي وقف تقدم الجمهورية الإسلامية".
وأدانت إيران قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي اتخذ في اجتماع مجلس محافظي الوكالة، أول أمس الأربعاء، على خلفية ما تعتبره الوكالة أنشطة لم تفصح عنها طهران في عدد من المواقع النووية، معتبرة إياه متسرعاً وغير متوازن، ومحذرة من أنه سيقود إلى إضعاف عملية التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتأتي التطورات في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى.

واستضافت فيينا محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا)، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.

وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وركزت طهران خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
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