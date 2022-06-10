https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسؤول-إيراني-يزور-الإمارات-والكويت-وتركيا-بسبب-أزمة-الغبار-1063389192.html
مسؤول إيراني يزور الإمارات والكويت وتركيا بسبب أزمة الغبار
مسؤول إيراني يزور الإمارات والكويت وتركيا بسبب أزمة الغبار
صرح رئيس منظمة حماية البيئة في إيران، علي سلاجقة، اليوم الجمعة، بأن مشكلة العواصف الترابية في المنطقة يجب حلها من خلال الدبلوماسية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:00+0000
2022-06-10T12:00+0000
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العراق
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أخبار إيران
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وصرح سلاجقة في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن زيارته، إلى العراق وسوريا الأسبوع الماضي وزيارته المرتقبة إلى الإمارات والكويت وتركيا، كانت لمعالجة مشكلة العواصف الترابية.وقال سلاجقة: إنه "لحسن الحظ أصبحت الدول التي تعاني من هذه الأزمة في المنطقة تتبع نهجا موحدا في البحث عن حلول لمعالجة مشكلة العواصف الترابية؟.وأكد سلاجقة على أنه يمكن حل هذه المشكلة عبر الطرق الدبلوماسية، قائلا: "لهذا الغرض عقد اجتماع يوم 6 يونيو/حزيران، بحضور سفراء 15 دولة في منظمة البيئة حول موضوع الدبلوماسية البيئية وكان له نتيجة جيدة جدا".وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع في 12 يوليو/ تموز، مع وزراء البيئة للدول المعنية حول موضوع التغيرات المناخية والمياه والعواصف الترابية.
https://arabic.sputniknews.com/20220530/سوريا-وإيران-تكثفان-التعاون-في-مجال-مكافحة-العواصف-الغبارية-1062901340.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, إيران, أخبار إيران
مسؤول إيراني يزور الإمارات والكويت وتركيا بسبب أزمة الغبار
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صرح رئيس منظمة حماية البيئة في إيران، علي سلاجقة، اليوم الجمعة، بأن مشكلة العواصف الترابية في المنطقة يجب حلها من خلال الدبلوماسية.
وصرح سلاجقة في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن زيارته، إلى العراق وسوريا
الأسبوع الماضي وزيارته المرتقبة إلى الإمارات والكويت وتركيا، كانت لمعالجة مشكلة العواصف الترابية.
وقال سلاجقة: إنه "لحسن الحظ أصبحت الدول التي تعاني من هذه الأزمة في المنطقة تتبع نهجا موحدا في البحث عن حلول لمعالجة مشكلة العواصف الترابية؟.
وأكد سلاجقة على أنه يمكن حل هذه المشكلة عبر الطرق الدبلوماسية، قائلا: "لهذا الغرض عقد اجتماع يوم 6 يونيو/حزيران، بحضور سفراء 15 دولة في منظمة البيئة حول موضوع الدبلوماسية البيئية وكان له نتيجة جيدة جدا".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يعقد اجتماع في 12 يوليو/ تموز، مع وزراء البيئة للدول المعنية حول موضوع التغيرات المناخية والمياه والعواصف الترابية.