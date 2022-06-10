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https://arabic.sputniknews.com/20220610/مسيرة-حاشدة-في-الأردن-احتجاجا-على-ارتفاع-الأسعار-فيديو-1063403536.html
مسيرة حاشدة في الأردن احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو
مسيرة حاشدة في الأردن احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو
انطلقت مسيرة شعبية حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T16:17+0000
2022-06-10T16:17+0000
أخبار الأردن
أسعار النفط اليوم
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وقالت وكالة "عمون" المحلية إن المسيرة تأتي رفضا لرفع أسعار المحروقات، وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية.ودعا للمسيرة أحزاب بينها جبهة العمل الإسلامي، والشراكة والإنقاذ، والحياة الأردني، وأردن أقوى، والجبهة الأردنية الموحدة، والحراك الأردني الموحد، وحزب المستقبل، والحركة الشعبية للتغيير، والتيار الديمقراطي التقدمي.وعلى مدى الشهرين الأخيرين، شهدت أسعار البنزين في الأردن، زيادات قياسية، هي الأعلى في تاريخ المملكة.والثلاثاء الماضي، توقع وزير الداخلية مازن الفراية أن تشهد أسعار الوقود في الأردن 4 زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار البنزين في الأردن، إذ زاد "أوكتان 95"، بقيمة 60 فلسا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسا للتر أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5 في المائة.يشار إلى أن الأردن يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية، في وقت تشهد أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال أكثر من 10 سنوات.وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته نحو 761 مليون دينار (1.073 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 49.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/الأردن-يعلن-عن-زيادة-في-أسعار-البنزين-والديزل-1061760806.html
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أخبار الأردن, أسعار النفط اليوم

مسيرة حاشدة في الأردن احتجاجا على ارتفاع الأسعار... فيديو

16:17 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWIمدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021
مدينة عمان، الأردن 4 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / KHALIL MAZRAAWI
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انطلقت مسيرة شعبية حاشدة وسط العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
وقالت وكالة "عمون" المحلية إن المسيرة تأتي رفضا لرفع أسعار المحروقات، وكذلك الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع الأساسية.
ودعا للمسيرة أحزاب بينها جبهة العمل الإسلامي، والشراكة والإنقاذ، والحياة الأردني، وأردن أقوى، والجبهة الأردنية الموحدة، والحراك الأردني الموحد، وحزب المستقبل، والحركة الشعبية للتغيير، والتيار الديمقراطي التقدمي.
وعلى مدى الشهرين الأخيرين، شهدت أسعار البنزين في الأردن، زيادات قياسية، هي الأعلى في تاريخ المملكة.
والثلاثاء الماضي، توقع وزير الداخلية مازن الفراية أن تشهد أسعار الوقود في الأردن 4 زيادات جديدة خلال الفترة المقبلة.
ومطلع شهر يونيو/حزيران الجاري، أعلنت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، رفع أسعار البنزين في الأردن، إذ زاد "أوكتان 95"، بقيمة 60 فلسا للتر، وأوكتان 90 والديزل والكيروسين بمقدار 35 فلسا للتر أي بنسبة تراوح ما بين 3 و5 في المائة.
بنزين - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2022
الأردن يعلن عن زيادة في أسعار البنزين والديزل
30 أبريل, 13:30 GMT
يشار إلى أن الأردن يعتمد بشكل رئيسي على الاستيراد لتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية، في وقت تشهد أسعار النفط أعلى مستوياتها خلال أكثر من 10 سنوات.
وخلال الربع الأول من العام الجاري بلغت فاتورة الأردن من النفط ومشتقاته نحو 761 مليون دينار (1.073 مليار دولار)، بارتفاع نسبته 49.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
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