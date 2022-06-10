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مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مصدر-عسكري-سوري-هجوم-إسرائيلي-يستهدف-مواقع-جنوب-العاصمة-1063366083.html
مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق
مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق
شنت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T02:34+0000
2022-06-10T02:55+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": "في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتا إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.وفي وقت سابق، فجر اليوم، قال مراسل "سبوتنيك" إنَّ سكان العاصمة السورية دمشق، سمعوا صوت انفجار قوي باتجاه الريف الجنوبي الغربي للمدينة.ورجح مراسل "سبوتنيك" أن الصوت نجم عن تصدي قوات الدفاع الجوي السوري جنوب العاصمة السورية، لهدف معادي قد يكون طائرة أو بالون استطلاع في سماء المثلت السوري اللبناني مع الجولان المحتل، أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مراسل-سبوتنيك-دوي-انفجارات-جنوب-غرب-العاصمة-السورية-دمشق-1063365960.html
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أخبار سوريا اليوم

مصدر عسكري سوري: هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع جنوب العاصمة دمشق

02:34 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 02:55 GMT 10.06.2022)
© Sputnik . Ajwad Jaradatقصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف
قصف إسرائيلي عنيف يضيء سماء غزة وصواريخ المقاومة لا تتوقف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Ajwad Jaradat
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شنت القوات الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وقال مصدر عسكري سوري لـ"سبوتنيك": "في تمام الساعة 04:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط جنوب مدينة دمشق".
الدفاع الجوي السوري يصد هجوما صاروخيا إسرائيليا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مراسل "سبوتنيك": دوي انفجارات جنوب غرب العاصمة السورية دمشق
01:36 GMT
وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، لافتا إلى إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.
وفي وقت سابق، فجر اليوم، قال مراسل "سبوتنيك" إنَّ سكان العاصمة السورية دمشق، سمعوا صوت انفجار قوي باتجاه الريف الجنوبي الغربي للمدينة.
ورجح مراسل "سبوتنيك" أن الصوت نجم عن تصدي قوات الدفاع الجوي السوري جنوب العاصمة السورية، لهدف معادي قد يكون طائرة أو بالون استطلاع في سماء المثلت السوري اللبناني مع الجولان المحتل، أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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