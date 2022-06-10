https://arabic.sputniknews.com/20220610/مصر-السياح-يتوافدون-على-الأقصر-رغم-درجات-الحرارة-العالية-1063392538.html
مصر... السياح يتوافدون على الأقصر رغم درجات الحرارة العالية
مصر... السياح يتوافدون على الأقصر رغم درجات الحرارة العالية
توافد عدد كبير من المجموعات السياحية على مدينة الأقصر جنوبي مصر، اليوم الجمعة، لزيارة المزارات السياحية والأثرية الشهيرة، رغم الموجة الحارة التي تضرب البلاد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
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وحسب موقع "المصري اليوم"، كان أغلب السائحين من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا. وأشار الموقع إلى أن المجموعات السياحية أتت من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقي مدن البحر الأحمر في رحلات "اليوم الواحد"، أو من خلال الطيران المباشر لمطار الأقصر الدولي.ونقل الموقع عن رئيس لجنة الأزمات بنقابة المرشدين السباحيين بالأقصر محمد همام، قوله إنه يتم توفير كميات كبيرة من المياه المعدنية للسياح طوال برنامجهم السياحي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد المصرية موعد انكسار الموجة الحارة التي تسود البلاد منذ أيام.وحسب بيان الهيئة، من المتوقع أن تنكسر تلك الموجة "اعتبارا من الأحد 12 يونيو/ حزيران الجاري"، محددة بداية انكسار الموجة على "شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لافتة إلى إمكانية أن يظل "الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد".وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع الموجة الحالية ستكون غدا السبت، حيث يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.ووجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بخصوص تلك الموجة، منها ضرورة "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة ( 12 ظهرا حتى الساعة الـ3 عصرا)كما شددت على ضرورة "الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس (قبعة) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس".
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مدينة-سعودية-تسجل-17-درجة-مئوية-رغم-الموجة-الحارة-التي-تضرب-المدن-الخليجية-1063369087.html
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مصر... السياح يتوافدون على الأقصر رغم درجات الحرارة العالية
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توافد عدد كبير من المجموعات السياحية على مدينة الأقصر جنوبي مصر، اليوم الجمعة، لزيارة المزارات السياحية والأثرية الشهيرة، رغم الموجة الحارة التي تضرب البلاد.
وحسب موقع "المصري اليوم"
، كان أغلب السائحين من البرازيل وأمريكا وألمانيا وفرنسا والمكسيك وإسبانيا وإيطاليا.
وأشار الموقع إلى أن المجموعات السياحية أتت من مدينتي سفاجا والغردقة، وباقي مدن البحر الأحمر في رحلات "اليوم الواحد"، أو من خلال الطيران المباشر لمطار الأقصر الدولي.
ونقل الموقع عن رئيس لجنة الأزمات بنقابة المرشدين السباحيين بالأقصر محمد همام، قوله إنه يتم توفير كميات كبيرة من المياه المعدنية للسياح طوال برنامجهم السياحي بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد المصرية موعد انكسار الموجة الحارة التي تسود البلاد منذ أيام.
وحسب بيان الهيئة، من المتوقع أن تنكسر تلك الموجة
"اعتبارا من الأحد 12 يونيو/ حزيران الجاري"، محددة بداية انكسار الموجة على "شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، لافتة إلى إمكانية أن يظل "الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد".
وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع الموجة الحالية ستكون غدا السبت، حيث يتوقع أن تتجاوز درجة الحرارة لأول مرة هذا العام حاجز 40 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري لتسود أجواء شديدة الحرارة نهارا.
ووجهت الهيئة نصائح للمواطنين، بخصوص تلك الموجة
، منها ضرورة "عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة من الساعة ( 12 ظهرا حتى الساعة الـ3 عصرا)
كما شددت على ضرورة
"الإكثار من شرب السوائل الباردة، وارتداء ملابس قطنية وفضفاضة، وارتداء غطاء للرأس (قبعة) فى حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس".