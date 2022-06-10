https://arabic.sputniknews.com/20220610/مقتل-3-أشخاص-بإطلاق-نار-في-مصنع-بولاية-ماريلاند-الأمريكية--1063365568.html
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند الأمريكية
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند الأمريكية
أعلنت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية، الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في مصنع شمالي الولاية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T00:04+0000
2022-06-10T00:04+0000
2022-06-10T00:04+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وأطلق المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرغ بولاية ماريلاند، ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل.يذكر أن الحادث وقع في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت موسكو).وبوقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار ببلدة سميثسبيرغ بولاية ميرلاند.وتقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، أن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في مصنع بولاية ماريلاند الأمريكية
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أعلنت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية، الخميس، مقتل 3 أشخاص على الأقل بإطلاق نار في مصنع شمالي الولاية.
واشنطن - سبوتنيك
. وأطلق المشتبه به، الذي لم يتم الكشف عن هويته على الفور، النار في مصنع لشركة كولومبيا ماشين في سميثسبيرغ بولاية ماريلاند، ولم ترد أنباء فورية عن الدافع المحتمل.
يذكر أن الحادث وقع في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت موسكو).
وبوقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بسقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار
ببلدة سميثسبيرغ بولاية ميرلاند.
وتقع سميثبرغ على بعد 70 كيلومترا من واشنطن العاصمة. وذكرت شبكة إن بي سي، أن المشتبه به أطلق النار داخل منشأة صناعية.