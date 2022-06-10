https://arabic.sputniknews.com/20220610/مقتل-62-موظفا-أمنيا-و23-مدنيا-في-دونيتسك-في-الفترة-من-3-إلى-9-يونيو-1063401054.html
مقتل 62 موظفا أمنيا و23 مدنيا في دونيتسك في الفترة من 3 إلى 9 يونيو
مقتل 62 موظفا أمنيا و23 مدنيا في دونيتسك في الفترة من 3 إلى 9 يونيو
أعلن مكتب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه في الفترة من 3 إلى 9 يونيو/حزيران الحالي، قُتل 62 موظفا أمنيا و23 مدنيا، وأصيب 260... 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T14:59+0000
2022-06-10T14:59+0000
2022-06-10T14:59+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمفوضة حقوق الإنسان: "بلغ العدد الإجمالي للقتلى خلال فترة العدوان المسلح بأكمله من قبل أوكرانيا 7726 شخصاً، من بينهم 108 أطفال".وبحسب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، فقد أصبح الأسبوع الماضي "من أصعب الأوقات بالنسبة للجمهوريتين ( دونيتسك ولوغانسك)".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/انفجار-يهز-مركز-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1063394202.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
مقتل 62 موظفا أمنيا و23 مدنيا في دونيتسك في الفترة من 3 إلى 9 يونيو
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أعلن مكتب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الجمعة، أنه في الفترة من 3 إلى 9 يونيو/حزيران الحالي، قُتل 62 موظفا أمنيا و23 مدنيا، وأصيب 260 موظفا أمنيا و100 مدني.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمفوضة حقوق الإنسان: "بلغ العدد الإجمالي للقتلى خلال فترة العدوان المسلح بأكمله من قبل أوكرانيا 7726 شخصاً، من بينهم 108 أطفال".
وبحسب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية
، داريا موروزوفا، فقد أصبح الأسبوع الماضي "من أصعب الأوقات بالنسبة للجمهوريتين ( دونيتسك ولوغانسك)".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.