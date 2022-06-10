https://arabic.sputniknews.com/20220610/منصف-المرزوقي-يمارس-طقوس-ديانة-آسيوية-وينفي-اعتناقها-فيديو-1063385476.html
منصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة آسيوية وينفي اعتناقها... فيديو
منصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة آسيوية وينفي اعتناقها... فيديو
نفى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي اعتناقه ديانة الطاو، الموجودة في الصين واليابان وبعض الدول الأسيوية. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:18+0000
2022-06-10T11:18+0000
2022-06-10T11:20+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/94/1042749437_0:215:2874:1832_1920x0_80_0_0_6e12fdd5e26dcf8c2e030aab6349c198.jpg
وحسب بيان نشره المرزوقي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أكد أنه لم يعتنق تلك الديانة، بعد فيديو أظهره وهو يمارس بعض طقوسها.وقال الرئيس التونسي الأسبق: "ليطمئن أصدقائي... لم أعتنق ديانة الطاو الموجودة في الصين و اليابان".وعن الفيديو قال: "كل ما في الأمر أن مجموعة من هذه العقيدة الآسيوية القديمة تجوب العالم تدعو للسلام، وتطلب من شخصيات معروفة مشاركتها في حملة عالمية تبدأ بصلاة يختارها الإنسان بينه وبين ضميره ثم يضرب على جرس وفق طقوس قديمة ثلاث مرات: المرة الأولى دعاء السلام للنفس، والثانية للناس، والثالثة للعالم".وتساءل المرزوقي: "هل ثمة شيء يستأهل أن ننخرط فيه أهم من الدعوة والدعاء للسلام أيا كانت الديانة والطقوس؟ خاصة هذه الأيام العصيبة وإسطنبول التي أقيمت فيها هذه الحملة على مرمى حجر من حرب فتاكة بين روسيا وأوكرانيا لها علينا تأثير خطير".
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104274/94/1042749437_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_8aec46896ee93b1cab84d6d1853cb67f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
منصف المرزوقي يمارس طقوس ديانة آسيوية وينفي اعتناقها... فيديو
11:18 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 11:20 GMT 10.06.2022) تابعنا عبر
نفى الرئيس التونسي الأسبق منصف المرزوقي اعتناقه ديانة الطاو، الموجودة في الصين واليابان وبعض الدول الأسيوية.
وحسب بيان نشره المرزوقي عبر
صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، أكد أنه لم يعتنق تلك الديانة، بعد فيديو أظهره وهو يمارس بعض طقوسها.
وقال الرئيس التونسي الأسبق: "ليطمئن أصدقائي... لم أعتنق ديانة
الطاو الموجودة في الصين و اليابان".
وعن الفيديو قال: "كل ما في الأمر أن مجموعة من هذه العقيدة الآسيوية القديمة تجوب العالم تدعو للسلام، وتطلب من شخصيات معروفة مشاركتها في حملة عالمية تبدأ بصلاة يختارها الإنسان بينه وبين ضميره ثم يضرب على جرس وفق طقوس قديمة ثلاث مرات: المرة الأولى دعاء السلام للنفس، والثانية للناس، والثالثة للعالم".
وتساءل المرزوقي: "هل ثمة شيء يستأهل أن ننخرط فيه أهم من الدعوة والدعاء
للسلام أيا كانت الديانة والطقوس؟ خاصة هذه الأيام العصيبة وإسطنبول التي أقيمت فيها هذه الحملة على مرمى حجر من حرب فتاكة بين روسيا وأوكرانيا لها علينا تأثير خطير".