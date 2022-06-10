https://arabic.sputniknews.com/20220610/موسكو-أخطرنا-لندن-مرارا-بأن-ملف-المرتزقة-البريطانيين-لا-يجب-معالجته-مع-روسيا-بل-مع-جمهورية-دونيتسك-1063386336.html

موسكو: أخطرنا لندن مرارا بأن ملف المرتزقة البريطانيين لا يجب معالجته مع روسيا بل مع جمهورية دونيتسك

موسكو: أخطرنا لندن مرارا بأن ملف المرتزقة البريطانيين لا يجب معالجته مع روسيا بل مع جمهورية دونيتسك

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنها أخطرت لندن مرارا وتكرارا بأن قضية المرتزقة البريطانيين لا يجب معالجتها مع روسيا بل مع جمهورية دونيتسك. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T11:35+0000

2022-06-10T11:35+0000

2022-06-10T11:50+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

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وأضافت الخارجية الروسية: "لندن لم تتقدم بطلب إلى الخارجية الروسية بخصوص البريطانيين المدانين في دونيتسك والسلطات البريطانية غير مهتمة بمصيرهم".وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "ونود التأكيد على أنه خلافا لتصريحات المسؤولين البريطانيين، فإن المواطنين المذكورين ليسوا أسرى حرب، بل مرتزقة. المرتزقة الذين أرسلهم الغرب لمساعدة النظام القومي لكييف ليسوا مقاتلين بموجب القانون الإنساني الدولي وليس لهم الحق في صفة أسير الحرب".وأضافت زاخاروفا: "لقد أولينا اهتمامًا لرد الفعل المزعج، والهستيري في بعض الأحيان، من لندن، بما في ذلك من وزيرة الخارجية، إليزابيث تروس، على القرار الذي اتخذته المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية فيما يتعلق بالمواطنين البريطانيين شون بينر وأيدان أسلين، المتهمين بارتكاب جرائم. المشاركة في الأعمال العدائية بجانب أوكرانيا كمرتزقة وفي مجموع الجرائم المحكوم عليها بالإعدام".ووفقًا لها، فقد أبلغت موسكو مرارًا وتكرارًا السفارة البريطانية لدى روسيا أنه فيما يتعلق بجميع قضايا البريطانيين الأسرى، يجب عليهم الاتصال بسلطات جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية".وتابعت زاخاروفا: "بقدر ما نفهمه، فإن لندن لم تظهر أي مبادرة في هذا الصدد، رغم طلبات أقارب المرتزقة للسلطات البريطانية. ونلاحظ أيضًا أنه لم تكن هناك مناشدات بخصوص شون بينر وأيدن أسلين من الجانب البريطاني إلى وزارة الخارجية الروسية".

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روسيا