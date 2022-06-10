عربي
لافروف: أكد وزراء الخارجية لدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الالتزام بمبدأ عدم الانفراد بالأمن
https://arabic.sputniknews.com/20220610/ميزة-جديدة-من-واتساب-طال-انتظارها-1063380042.html
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
قام تطبيق المراسلة الشهير واتساب بتحسين ميزة تخص الدردشة الجماعية، حيث تمت زيادة عدد الأعضاء المشاركين بشكل كبير إضافة إلى إصدار ميزات جديدة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:42+0000
2022-06-10T09:42+0000
العالم
وتساب
تكنولوجيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/66/1020706663_0:317:6144:3773_1920x0_80_0_0_3387dd0d8ccb7806da2a4609e85498b8.jpg
في حين كان الحد الأقصى للدردشة الجماعية في التطبيق سابقا هو 256 مشاركا، فقد تمت مضاعفة الحد الآن إلى 512 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ملفات في الدردشات العامة يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، وردود الفعل على الرسائل، وغيرها من الميزات.وغالبا ما تم انتقاد واتساب لتخلفه عن منافسه الرئيسي تيليغرام، حيث يمكن للمحادثات الجماعية استيعاب 200000 مشارك، وفقا للموقع الرسمي "wabetainfo".وستكون الميزة متاحة مع آخر تحديث للتطبيق على جميع الأنظمة الأساسية: أندرويد و iOS وويندوز وإصدار الويب من برنامج ماسنجر.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/واتسآب-يختبر-ميزة-الانسحاب-بهدوء-من-الدردشة-الجماعية-1062481481.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102070/66/1020706663_346:0:5798:4089_1920x0_80_0_0_0a78602b74b0ef57293958e38a6192c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, وتساب, تكنولوجيا

ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها

09:42 GMT 10.06.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTUREبرنامج "واتساب"
برنامج واتساب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© AFP 2022 / LIONEL BONAVENTURE
تابعنا عبرTelegram
قام تطبيق المراسلة الشهير واتساب بتحسين ميزة تخص الدردشة الجماعية، حيث تمت زيادة عدد الأعضاء المشاركين بشكل كبير إضافة إلى إصدار ميزات جديدة.
في حين كان الحد الأقصى للدردشة الجماعية في التطبيق سابقا هو 256 مشاركا، فقد تمت مضاعفة الحد الآن إلى 512 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ملفات في الدردشات العامة يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، وردود الفعل على الرسائل، وغيرها من الميزات.
تطبيق واتسآب المملوك لموقع فيسبوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2022
"واتسآب" يختبر ميزة الانسحاب "بهدوء" من الدردشة الجماعية
20 مايو, 15:19 GMT
وغالبا ما تم انتقاد واتساب لتخلفه عن منافسه الرئيسي تيليغرام، حيث يمكن للمحادثات الجماعية استيعاب 200000 مشارك، وفقا للموقع الرسمي "wabetainfo".
وستكون الميزة متاحة مع آخر تحديث للتطبيق على جميع الأنظمة الأساسية: أندرويد و iOS وويندوز وإصدار الويب من برنامج ماسنجر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Журналисты на территории теплоэлектростанции в Счастье в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала