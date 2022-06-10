https://arabic.sputniknews.com/20220610/ميزة-جديدة-من-واتساب-طال-انتظارها-1063380042.html
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
قام تطبيق المراسلة الشهير واتساب بتحسين ميزة تخص الدردشة الجماعية، حيث تمت زيادة عدد الأعضاء المشاركين بشكل كبير إضافة إلى إصدار ميزات جديدة. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:42+0000
2022-06-10T09:42+0000
2022-06-10T09:42+0000
العالم
وتساب
تكنولوجيا
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في حين كان الحد الأقصى للدردشة الجماعية في التطبيق سابقا هو 256 مشاركا، فقد تمت مضاعفة الحد الآن إلى 512 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ملفات في الدردشات العامة يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، وردود الفعل على الرسائل، وغيرها من الميزات.وغالبا ما تم انتقاد واتساب لتخلفه عن منافسه الرئيسي تيليغرام، حيث يمكن للمحادثات الجماعية استيعاب 200000 مشارك، وفقا للموقع الرسمي "wabetainfo".وستكون الميزة متاحة مع آخر تحديث للتطبيق على جميع الأنظمة الأساسية: أندرويد و iOS وويندوز وإصدار الويب من برنامج ماسنجر.
https://arabic.sputniknews.com/20220520/واتسآب-يختبر-ميزة-الانسحاب-بهدوء-من-الدردشة-الجماعية-1062481481.html
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العالم, وتساب, تكنولوجيا
ميزة جديدة من واتساب طال انتظارها
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قام تطبيق المراسلة الشهير واتساب بتحسين ميزة تخص الدردشة الجماعية، حيث تمت زيادة عدد الأعضاء المشاركين بشكل كبير إضافة إلى إصدار ميزات جديدة.
في حين كان الحد الأقصى للدردشة الجماعية في التطبيق سابقا هو 256 مشاركا، فقد تمت مضاعفة الحد الآن إلى 512 شخصا. بالإضافة إلى ذلك، ستظهر ملفات في الدردشات العامة يصل حجمها إلى 2 غيغابايت، وردود الفعل على الرسائل، وغيرها من الميزات.
وغالبا ما تم انتقاد واتساب لتخلفه عن منافسه الرئيسي تيليغرام، حيث يمكن للمحادثات الجماعية استيعاب 200000 مشارك، وفقا للموقع الرسمي "wabetainfo
".
وستكون الميزة متاحة مع آخر تحديث للتطبيق على جميع الأنظمة الأساسية: أندرويد و iOS وويندوز وإصدار الويب من برنامج ماسنجر.