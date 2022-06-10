https://arabic.sputniknews.com/20220610/نصر-الله-يهدد-بمنع-إسرائيل-من-استخراج-النفط-من-حقل-كاريش-زيارة-ثانية-غير-معلنة-لبينيت-للإمارات-1063401536.html

نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط من حقل كاريش.. زيارة ثانية غير معلنة لبينيت للإمارات

نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط من حقل كاريش.. زيارة ثانية غير معلنة لبينيت للإمارات

الموضوعات: نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وإسرائيل ترد بأنها لا تخشى التهديدات. زيارة ثانية غير معلنة لبينت للإمارات في غضون... 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T15:21+0000

2022-06-10T15:21+0000

2022-06-10T15:21+0000

عالم سبوتنيك

راديو

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نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش.. زيارة ثانية غير معلنة لبينيت للإمارات

نصر الله يهدد بمنع إسرائيل من استخراج النفط والغاز من حقل كاريش، وإسرائيل ترد بأنها لا تخشى التهديداتقال الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية حسن نصر الله إن الجماعة قادرة على منع إسرائيل من استخراج الغاز من حقل بحري تقول بيروت إنه يقع في مياه متنازع عليها، مؤكدا أن حزب الله "لا يريد الحرب لكن لا يخشاها".وحذر لبنان يوم الأحد إسرائيل من أي "عمل عدواني" في المياه المتنازع عليها، بعد أن وصلت سفينة تديرها شركة إنرجيان ومقرها لندن إلى حقل غاز قبالة الساحل لإنتاج الغاز لإسرائيل.وقال الأمين العام لحزب الله إن الحزب لديه القدرة العسكرية واللوجستية لمنع العدو من استخراج الغاز من حقل كاريش... وكل إجراءات العدو لن تستطيع أن تحمي السفينة العائمة".وأضاف "أن هناك مواجهة مفتوحة سواء سياسياً وغير سياسياً وفي التوقيت المناسب، فالمقاومة سوف ترسل رسالة قوية مفادها الحفاظ على ثروات لبنان ومنع إسرائيل من العمل على استخراج الغاز والنفط قبل انتهاء التشاور التقني وغيره لأن العالم لا يفهم غير لغة القوة وموازين القوة علماً بأن المقاومة اللبنانية لديها قدرات لخوض مواجهة جيدة ومتكافئة مع إسرائيل في حال الإصرار على استخراج النفط والغاز قبل حل المسائل العالقة".زيارة ثانية غير معلنة لبينت للإمارات في غضون شهور قليلةيجري نفتالي بينيت محادثات مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وذلك في زيارة قصيرة مفاجئة الى أبو ظبي بعد وقت قصير من توقيع اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.وزيارة بينيت هي الثانية له إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات بين البلدين في العام 2020 برعاية الولايات المتحدة، والأولى بعد تولي الشيخ محمد بن زايد منصب الرئاسة إثر وفاة أخيه غير الشقيق خليفة بن زايد آل نهيان في منتصف مايو.ولم يكن هناك إعلان مسبق عن الزيارة التي وصفها مكتب بينيت بأنها "زيارة خاطفة" من شأنها أن تتطرق الى "مختلف القضايا الإقليمية". وقال بينيت، إن العلاقة المميزة بين البلدين ستنتقل الى مستوى أعلى .وأضافت "أن هناك نقاشا مكثفا مع إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ودول الشرق الأوسط بما فيها دول الخليج وإسرائيل والإمارات حول كيفية التعاطي مع المرحلة المقبلة التي قد تحمل معها عدم التوقيع على الاتفاق النووي مما سيؤدي إلى زيادة التصعيد والمخاطر مع إيران وقد يكون هناك مزيد من النقاش حول طبيعة التحالفات الأمنية والعسكرية التي يمكن تشكيلها مع دول المنطقة والتي نوقشت من قبل تحت مسمى "الناتو العربي" أثناء إدارة "ترامب" وبالتالي وجود نقاش بين الإمارات وإسرائيل هو أمر غير مستغرب وقد يسهم في إضفاء مظلة جديدة من الأمن على المنطقة خاصةً وأن إدارة "بايدن" وجدت نفسها تخسر الدول الحليفة في الإقليم بسبب السياسات التي لم تفد إدارة "بايدن" في شيء وبالتالي هناك انعطاف أمريكي حيال طريقة التعاطي مع الشركاء في الشرق الأوسط، وقد لوحظ ذلك من خلال تنسيق وإعادة تفعيل التعاون للقضاء على مراكز تمويل الإرهاب".الجزائر تحظر كل الواردات من إسبانيا بعد تعليق معاهدة التعاون ، وإسبانيا تأسف للقرارقال بيان من جمعية المصارف الجزائرية إن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا .ويأتي الحظر بعد ساعات من تعليق الجزائر معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها مع إسبانيا قبل 20 عاما، وألزمت الجانبين بالتعاون في السيطرة على تدفقات الهجرة، مما يزيد من تصعيد الخلاف حول موقف مدريد إزاء الصراع في الصحراء الغربية.وتوترت العلاقات بين البلدين بعد تعليقات لمدريد حول قضية الصحراء الغربية إذ تغير موقف إسبانيا لصالح المغرب بشأن الصراع هناك.وقد أعربت إسبانيا عن أسفها لقرار الجزائر وقالت الحكومة الإسبانية إنها تسعى لعلاقات طيبة مع الجزائر .للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك.

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