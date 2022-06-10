https://arabic.sputniknews.com/20220610/هونان-الصينية-تشهد-مستوى-تاريخيا-لهطول-الأمطار-وسقوط-ضحايا-1063384568.html

هونان الصينية تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار.. وسقوط ضحايا

هونان الصينية تشهد مستوى تاريخيا لهطول الأمطار.. وسقوط ضحايا

أفادت السلطات الصينية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تسببت بها سقوط الأمطار الغزيرة فى مقاطعة هونان الجبلية بوسط الصين. 10.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-10T10:52+0000

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2022-06-10T10:52+0000

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الصين

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وذكر المسؤول الإقليمي لي داجيان أنه تم الإبلاغ عن ثلاثة آخرين في عداد المفقودين في المنطقة بسبب الفيضانات وتضرر أكثر من 2700 منزل حيث تم إجلاء 286 ألف شخص، وفقا لصحيفة "اندبندنت".وأفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن منذ أكثر من أسبوع والأمطار الغزيرة والعواصف تجتاح المقاطعة. وبحسب بعض محطات المراقبة في هونان، فإن هذا المستوى من الهطول الذي شهدته المقاطعة يعد تاريخيا، بحسب ما أوردته وكالة شينخوا الصينية، دون تحديد كمية الأمطار المسجلة.وأثرت الأمطار الغزيرة على حوالي 1.8 مليون شخص في الإقليم الريفي وألحقت أضرارا بأكثر من 2700 منزل انهار بعضها بالكامل، وفقا للوكالة. كما أدى انهيار أرضي إلى دفن أجزاء من بلدة في منطقة جوانجشي.وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (سي سي تي في) أن عمال الإنقاذ ما زالوا يبحثون عن ناجين في بلدة شينفنغ، حيث غمرت سفوح التلال تحت الماء بسبب سقوط الأمطار على مدى أيام متواصلة، مما جعل التضاريس زلقة. وأضاف التقرير أن سيدة توفيت فى الانهيار الأرضي فيما تم إنقاذ أخرى فى المنطقة.وأصدر المسؤولون تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في قوانغشي ومقاطعات جيانغشي وفوجيان وقوانغدونغ وهاينان وسيتشوان وتشونغتشينغ ويوننان القريبة، حيث طلب من السائقين وسلطات المدارس اتخاذ احتياطات السلامة.وقد شهدت المناطق الوسطى والجنوبية الفيضانات بسبب هطول منتظم للأمطار الغزيرة في الصين في أشهر الصيف مؤخرا.وكانت الصيد قد شهدت أسوأ فيضانات خلال عقد من الزمان العام الماضي بعد أن تسببت الأمطار والفيضانات في المناطق الوسطى في مقتل أكثر من 300 شخص.وأشار الخبراء إلى أن ظاهرة الطقس المتغيرة وازدياد العواصف الاستوائية سببها أزمة المناخ، مما يهدد الإنسان والمحاصيل وجودة المياه الجوفية بشكل مباشر.

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