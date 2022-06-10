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وزير الأشغال العامة الليبي يكشف دور مصر في إعادة الإعمار
وزير الأشغال العامة الليبي يكشف دور مصر في إعادة الإعمار
كشف المهندس نصر شرح البال، وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية، دور مصر في إعادة إعمار ليبيا. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:51+0000
2022-06-10T13:51+0000
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وقال شرح البال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" المصرية، إن "هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة الليبية، إلا أنه يبقى دعم الدول العربية الشقيقة، ودول الجوار، لتقديم المساعدة والمساندة".وشدد الوزير على أن "مصر سيكون لها الأولوية في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، لأنها أكثر دولة تدعم الاستقرار في ليبيا".وأوضح الوزير أن مصر سوف يكون لها دور كبير في ملف إعادة الإعمار، وكما قال الأجداد "الدولة اللي مفيهاش مصر مفيهاش عمار".وأشار الوزير إلى أن "الحكومة الليبية، من المقرر أن تناقش المشروعات والأنشطة الاستثمارية التي قد تطرح خلال الفترة القادمة مع وضع الضوابط اللازمة، وبعدها سوف يتم توقيع عقد لتلك المشروعات من قبل الحكومة الليبية".
https://arabic.sputniknews.com/20210923/هل-خسرت-تونس-نصيبها-من-إعادة-الاعمار-في-ليبيا-أمام-مصر؟-1050235656.html
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مصر, أخبار مصر الآن

وزير الأشغال العامة الليبي يكشف دور مصر في إعادة الإعمار

13:51 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Benghazi municipalityآثار الحرب على ليبيا
آثار الحرب على ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Benghazi municipality
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كشف المهندس نصر شرح البال، وزير الأشغال العامة بالحكومة الليبية، دور مصر في إعادة إعمار ليبيا.
وقال شرح البال، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" المصرية، إن "هناك العديد من الصعوبات والتحديات التي تواجه الدولة الليبية، إلا أنه يبقى دعم الدول العربية الشقيقة، ودول الجوار، لتقديم المساعدة والمساندة".
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وشدد الوزير على أن "مصر سيكون لها الأولوية في تنفيذ المشروعات والمشاركة في إعادة إعمار ليبيا، لأنها أكثر دولة تدعم الاستقرار في ليبيا".
وأوضح الوزير أن مصر سوف يكون لها دور كبير في ملف إعادة الإعمار، وكما قال الأجداد "الدولة اللي مفيهاش مصر مفيهاش عمار".
وأشار الوزير إلى أن "الحكومة الليبية، من المقرر أن تناقش المشروعات والأنشطة الاستثمارية التي قد تطرح خلال الفترة القادمة مع وضع الضوابط اللازمة، وبعدها سوف يتم توقيع عقد لتلك المشروعات من قبل الحكومة الليبية".
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