وزير الخارجية الإسباني يتوجه إلى بروكسل لمناقشة الأزمة مع الجزائر
08:41 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 08:45 GMT 10.06.2022)
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قالت مصادر دبلوماسية أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، سيتوجه اليوم الجمعة إلى بروكسل لمناقشة الأزمة الدبلوماسية بين بلاده والجزائر.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" عن المصادر قولها: "يغادر وزير الخارجية متوجها إلى بروكسل لبحث الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة والاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس".
وكان وزير الخارجية الإسباني، قد صرح أمس الخميس، بأن الحكومة الإسبانية تحلل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وتنوي الرد "بحزم".
وعلقت الجزائر، الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بسبب الخلافات حول مستقبل الصحراء، ولاحقا، منعت البنوك الجزائرية من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، في آذار /مارس الماضي، سفيرها في مدريد للتشاور بعد بيان صادر عن السلطات الإسبانية لدعم اقتراح المغرب بمنح الصحراء وضع الحكم الذاتي.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كان قد وصف في رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، المبادرة التي طرحها المغرب في عام 2007 بخصوص مصير إقليم الصحراء كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي بأنها "الأكثر جدية وواقعية".
وعلقت الجزائر، الأربعاء، معاهدة الصداقة وحسن الجوار مع إسبانيا بسبب الخلافات حول مستقبل الصحراء، ولاحقا، منعت البنوك الجزائرية من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية.
واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية، في آذار /مارس الماضي، سفيرها في مدريد للتشاور بعد بيان صادر عن السلطات الإسبانية لدعم اقتراح المغرب بمنح الصحراء وضع الحكم الذاتي.
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، كان قد وصف في رسالة إلى العاهل المغربي محمد السادس، المبادرة التي طرحها المغرب في عام 2007 بخصوص مصير إقليم الصحراء كمنطقة تتمتع بحكم ذاتي بأنها "الأكثر جدية وواقعية".