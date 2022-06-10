https://arabic.sputniknews.com/20220610/وزير-الخارجية-التونسي-بريطانيا-تدعم-مسارنا-الديمقراطي-1063379677.html
وزير الخارجية التونسي: بريطانيا تدعم مسارنا الديمقراطي
وزير الخارجية التونسي: بريطانيا تدعم مسارنا الديمقراطي
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن المملكة المتحدة تدعم "المسار الديمقراطي" الذي تنتهجه تونس، حسب قوله. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T11:07+0000
2022-06-10T11:07+0000
2022-06-10T11:07+0000
أخبار تونس اليوم
بريطانيا
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ووفقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثمن الجرندي وقوف المملكة إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن المسار الديمقراطي خيار شعبي لا رجعة فيه.تصريحات الجرندي جاءت خلال كلمة له مساء الجمعة، في حفل أقامته سفارة المملكة المتحدة في تونس، احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، والذي يؤرخ لمرور 70 عاما على توليها عرش بريطانيا.وأكد الوزير التونسي عمق روابط الصداقة التي تجمع بين بلاده وبريطانيا، والرغبة المشتركة للارتقاء بها نحو الأفضل وفتح آفاق جديدة للتعاون، مستذكرا في هذا السياق الزيارة التاريخية التي أدتها الملكة الى بلادنا سنة 198، حسب البيان.وأوضح الجرندي، أن "التحديات التي يواجهها العالم اليوم تستدعي مزيدا من التضامن والتنسيق والتشاور بناء على ما يجمع البلدين من مبادئ وقواسم انسانية مشتركة".من جانبها، ووفقا للبيان "ثمنت سفيرة المملكة المتحدة بتونس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والامكانيات المتاحة لدعمها وتطويرها في جميع المجالات مؤكدة استعداد بريطانيا لدعم تونس في المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات المقررة وتعزيز مسار الحكومة الديمقراطي".
https://arabic.sputniknews.com/20210727/بريطانيا-تكشف-عن-رؤيتها-لحل-الأزمة-في-تونس--1049681764.html
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أخبار تونس اليوم, بريطانيا
وزير الخارجية التونسي: بريطانيا تدعم مسارنا الديمقراطي
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أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي، عثمان الجرندي، أن المملكة المتحدة تدعم "المسار الديمقراطي" الذي تنتهجه تونس، حسب قوله.
ووفقا لبيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسية، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ثمن الجرندي وقوف المملكة إلى جانب تونس في مسارها الإصلاحي
السياسي والاقتصادي، مؤكدا أن المسار الديمقراطي خيار شعبي لا رجعة فيه.
تصريحات الجرندي جاءت خلال كلمة له مساء الجمعة، في حفل أقامته سفارة المملكة المتحدة في تونس، احتفالا باليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث الثانية، والذي يؤرخ لمرور 70 عاما على توليها عرش بريطانيا.
وأكد الوزير التونسي عمق روابط الصداقة التي تجمع بين بلاده وبريطانيا
، والرغبة المشتركة للارتقاء بها نحو الأفضل وفتح آفاق جديدة للتعاون، مستذكرا في هذا السياق الزيارة التاريخية التي أدتها الملكة الى بلادنا سنة 198، حسب البيان.
وأوضح الجرندي، أن "التحديات التي يواجهها العالم اليوم تستدعي مزيدا من التضامن والتنسيق والتشاور بناء على ما يجمع البلدين من مبادئ وقواسم انسانية مشتركة".
من جانبها، ووفقا للبيان "ثمنت سفيرة المملكة المتحدة
بتونس المستوى المتميز للعلاقات بين البلدين والامكانيات المتاحة لدعمها وتطويرها في جميع المجالات مؤكدة استعداد بريطانيا لدعم تونس في المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات المقررة وتعزيز مسار الحكومة الديمقراطي".