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وزير الخارجية التونسي يستقبل نظيريه الجزائري والليبي لـ "التشاور والتنسيق"
وزير الخارجية التونسي يستقبل نظيريه الجزائري والليبي لـ "التشاور والتنسيق"
استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بمطار "تونس قرطاج" الدولي نظيريه الجزائري رمطان لعمامرة، والليبية نجلاء المنقوش. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T13:05+0000
2022-06-10T13:05+0000
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وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن زيارة العمامرة والمنقوش تأتي في إطار "سنة التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة".وقال البيان: "في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا، يؤدّي اليوم، الجمعة 10 جوان (حزيران) 2022، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، زيارة عمل إلى تونس".ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي "ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية".وأوضح البيان أن "المشاورات ستتركز على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة".
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أخبار تونس اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

وزير الخارجية التونسي يستقبل نظيريه الجزائري والليبي لـ "التشاور والتنسيق"

13:05 GMT 10.06.2022
© YouTube.comمطار تونس قرطاج
مطار تونس قرطاج - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© YouTube.com
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استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، بمطار "تونس قرطاج" الدولي نظيريه الجزائري رمطان لعمامرة، والليبية نجلاء المنقوش.
وحسب بيان نشرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج، عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد أن زيارة العمامرة والمنقوش تأتي في إطار "سنة التشاور والتنسيق بين البلدان الثلاثة".
وقال البيان: "في إطار تعزيز سنة التشاور والتنسيق بين تونس والجزائر وليبيا، يؤدّي اليوم، الجمعة 10 جوان (حزيران) 2022، السيد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والسيدة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية لدولة ليبيا، زيارة عمل إلى تونس".
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي "ترجمة لحرص الدول الثلاث على تطوير العلاقات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون إضافة إلى تبادل الرؤى وتنسيق المواقف حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية الراهنة وما تطرحه من تحديات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية".
وأوضح البيان أن "المشاورات ستتركز على عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التنمية المندمجة والمتضامنة ومكافحة الإرهاب والتصدي للجريمة المنظمة وقضايا الأمن الغذائي والطاقي والبيئي التي تفرض نفسها في ظل المستجدات الدولية الراهنة".
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