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وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين لدى دمشق
وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين لدى دمشق
سلم السفير البحريني وحيد مبارك السيار أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى دمشق، إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T12:07+0000
2022-06-10T12:07+0000
أخبار سوريا اليوم
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وحسب وكالة الأنباء السورية، تضمن اللقاء بحثا للعلاقات الثنائية بين البلدين، "وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".وقد رحب وزير الخارجية السوري بتعيين البحرين سفيرا لها لدى دمشق، مشدد على أن بلاده تحرص دوما "على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكل الدول العربية الشقيقة"، مؤكدا أن "الشعب العربي واحد يجمعه تاريخ ومصير مشترك وهموم واحدة".من جهته عبر السفير البحريني عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في دمشق، مؤكداً أن بلاده حريصة على "تعزيز علاقاتها مع سورية وتطوير التعاون المشترك معها في المجالات كافة".وقال: "البحرين تسعى إلى تنقية الأجواء العربية، وتدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية".
https://arabic.sputniknews.com/20211230/ملك-البحرين-يعين-سفيرا-للمملكة-لدى-سوريا-لأول-مرة-منذ-2012-1054774440.html
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أخبار سوريا اليوم

وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين لدى دمشق

12:07 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs / الذهاب إلى بنك الصوراجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020
اجتماع وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والسوري فيصل المقداد في موسكو، روسيا 17 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Russian Ministry of Foreign Affairs
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سلم السفير البحريني وحيد مبارك السيار أوراق اعتماده كسفير مفوض فوق العادة لبلاده لدى دمشق، إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.
وحسب وكالة الأنباء السورية، تضمن اللقاء بحثا للعلاقات الثنائية بين البلدين، "وسبل تعزيزها في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين".
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2021
ملك البحرين يعين سفيرا للمملكة لدى سوريا لأول مرة منذ 2012
30 ديسمبر 2021, 16:41 GMT
وقد رحب وزير الخارجية السوري بتعيين البحرين سفيرا لها لدى دمشق، مشدد على أن بلاده تحرص دوما "على أفضل العلاقات مع مملكة البحرين وكل الدول العربية الشقيقة"، مؤكدا أن "الشعب العربي واحد يجمعه تاريخ ومصير مشترك وهموم واحدة".

ولفت المقداد إلى ضرورة العمل على تنقية الأجواء العربية وتحسين الوضع العربي لمواجهة التحديات المشتركة.

من جهته عبر السفير البحريني عن سعادته بتعيينه سفيراً لبلاده في دمشق، مؤكداً أن بلاده حريصة على "تعزيز علاقاتها مع سورية وتطوير التعاون المشترك معها في المجالات كافة".
وقال: "البحرين تسعى إلى تنقية الأجواء العربية، وتدعم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وترفض التدخل في شؤونها الداخلية".
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