https://arabic.sputniknews.com/20220610/وضعها-صعب-مستشار-الرئاسة-ووزير-الدفاع-يعلنان-خسائر-القوات-الأوكرانية-1063366902.html
وضعها صعب.. مستشار الرئاسة ووزير الدفاع يعلنان خسائر القوات الأوكرانية
وضعها صعب.. مستشار الرئاسة ووزير الدفاع يعلنان خسائر القوات الأوكرانية
أعلن مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي خسائر الجيش الأوكراني. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T04:47+0000
2022-06-10T04:47+0000
2022-06-10T04:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
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وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.وذكرت مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.وقد أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في 1 يونيو/حزيران سقوط 60 إلى 100 قتيل ونحو 500 جريح في صفوف القوات الأوكرانية يوميًا.ويسقط القتلى في صفوف القوات الأوكرانية في اشتباكات مع القوات الروسية التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وما فتئت وزارة الدفاع الروسية تناشد القوات الأوكرانية إلقاء السلاح حتى تتجنب وقوع المزيد من الخسائر.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
وضعها صعب.. مستشار الرئاسة ووزير الدفاع يعلنان خسائر القوات الأوكرانية
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أعلن مستشار مكتب الرئيس الأوكراني زيلينسكي خسائر الجيش الأوكراني.
وحسب ميخائيل بودولياك، مستشار الرئاسة الأوكرانية، فإن عدد القتلى في صفوف القوات الأوكرانية يتراوح بين 100 و200 قتيل في اليوم.
وذكرت
مصادر إعلامية أمس (9/6/2022) نقلا عن وزير الدفاع الأوكراني ريزنيكوف أن وضع القوات الأوكرانية صعب، إذ تبلغ خسائرها في الأرواح 100 قتيل يوميًا.
وقد أعلن الرئيس الأوكراني زيلينسكي في 1 يونيو/حزيران سقوط 60 إلى 100 قتيل ونحو 500 جريح في صفوف القوات الأوكرانية يوميًا.
ويسقط القتلى في صفوف القوات الأوكرانية في اشتباكات مع القوات الروسية التي بدأت عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وما فتئت وزارة الدفاع الروسية تناشد القوات الأوكرانية إلقاء السلاح حتى تتجنب وقوع المزيد من الخسائر.