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وفد إماراتي رفيع المستوى يحضر اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
وفد إماراتي رفيع المستوى يحضر اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي
يسافر وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة بطرسبورغ الروسية للمشاركة في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T08:08+0000
2022-06-10T08:08+0000
روسيا
العالم العربي
اقتصاد
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وعلمت وكالة "سبوتنيك" أن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي سيرأس وفد دولة الإمارات إلى منتدى بطرسبورغ.وإلى ذلك، أبلغ مصدر دبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول "سبوتنيك" أن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأفغانية يعتزم المشاركة في اجتماع منتدى بطرسبورغ.يجدر بالذكر أن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في روسيا، جمال نصير غارفال، قد أخبر "سبوتنيك" في وقت سابق بأن حكومة طالبان مصممة على تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا.ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اجتماعه الـ25 في الفترة 15 – 18 يونيو/حزيران 2022.
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روسيا, العالم العربي, اقتصاد

وفد إماراتي رفيع المستوى يحضر اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

08:08 GMT 10.06.2022
© Sputnik . Алексей Майшев / الذهاب إلى بنك الصورمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Sputnik . Алексей Майшев
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يسافر وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مدينة بطرسبورغ الروسية للمشاركة في اجتماع منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي.
وعلمت وكالة "سبوتنيك" أن وزير الدولة للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي سيرأس وفد دولة الإمارات إلى منتدى بطرسبورغ.
وإلى ذلك، أبلغ مصدر دبلوماسي في العاصمة الأفغانية كابول "سبوتنيك" أن نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية الأفغانية يعتزم المشاركة في اجتماع منتدى بطرسبورغ.
يجدر بالذكر أن القائم بأعمال السفارة الأفغانية في روسيا، جمال نصير غارفال، قد أخبر "سبوتنيك" في وقت سابق بأن حكومة طالبان مصممة على تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا.
ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اجتماعه الـ25 في الفترة 15 – 18 يونيو/حزيران 2022.
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