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"غوغل" يحتفي برائدة الطب النسائي في لبنان سنية حبوب
"غوغل" يحتفي برائدة الطب النسائي في لبنان سنية حبوب
احتفى محرك البحث "غوغل"، اليوم الجمعة، بالطبيبة سنية حبّوب، رائدة الطب النسائي في لبنان. 10.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-10T09:58+0000
2022-06-10T10:37+0000
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تعد الطبيبة سنية حبوب، أول لبنانية تغادر وطنها لدراسة الطب، والتي كان لها الكثير من الإنجازات في مجال الطب، بحسب موقع "العين".ولدت سنية حبوب في عام 1901، ووالدها هو تاجر الجلود اللبناني، مصطفى حبوب، وأمها عادلة الجزائري تركية الأصل.حصلت سنية حبوب على الشهادة الطبية من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، عام 1931، حيث تعتبر الخريجة العربية الوحيدة من تلك الكلية،وبعد تخرجها عملت سنية حبوب، مع الصليب الأحمر اللبناني، وشاركت في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية.كما عملت الطبيبة اللبنانية، كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، إذ تعتبر إحدى الشخصيات الملهمة التي مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء.استمرت سنية حبوب في الخدمة الطبية المكرسة، لما يقر من خمسين عاما، لتكرمها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982، وتم إطلاق اسمها على أحد شوارع بيروت.توفيت الطبيبة اللبنانية سنية حبّوب، في سبتمبر عام 1983، عن عمر يناهز 82 عاما.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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شركة غوغل, لبنان, أخبار لبنان

"غوغل" يحتفي برائدة الطب النسائي في لبنان سنية حبوب

09:58 GMT 10.06.2022 (تم التحديث: 10:37 GMT 10.06.2022)
© Photo / Pixabay / FirmBeeعملية البحث في غوغل
عملية البحث في غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
© Photo / Pixabay / FirmBee
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احتفى محرك البحث "غوغل"، اليوم الجمعة، بالطبيبة سنية حبّوب، رائدة الطب النسائي في لبنان.
تعد الطبيبة سنية حبوب، أول لبنانية تغادر وطنها لدراسة الطب، والتي كان لها الكثير من الإنجازات في مجال الطب، بحسب موقع "العين".
ولدت سنية حبوب في عام 1901، ووالدها هو تاجر الجلود اللبناني، مصطفى حبوب، وأمها عادلة الجزائري تركية الأصل.
حصلت سنية حبوب على الشهادة الطبية من كلية الطب النسائية في بنسلفانيا، عام 1931، حيث تعتبر الخريجة العربية الوحيدة من تلك الكلية،
وبعد تخرجها عملت سنية حبوب، مع الصليب الأحمر اللبناني، وشاركت في تأسيس جمعية الصليب الأحمر اللبنانية.
كما عملت الطبيبة اللبنانية، كعضو في مجلس إدارة دار الأيتام المسلمات وجمعية الشابات المسلمات ومستشفى المقاصد، إذ تعتبر إحدى الشخصيات الملهمة التي مهدت الطريق للأجيال القادمة من النساء.
استمرت سنية حبوب في الخدمة الطبية المكرسة، لما يقر من خمسين عاما، لتكرمها الحكومة اللبنانية بميدالية الصحة عام 1982، وتم إطلاق اسمها على أحد شوارع بيروت.
توفيت الطبيبة اللبنانية سنية حبّوب، في سبتمبر عام 1983، عن عمر يناهز 82 عاما.
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