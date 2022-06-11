https://arabic.sputniknews.com/20220611/أبوالغيط-يعرب-عن-قلقه-البالغ-إزاء-الاشتباكات-التي-شهدتها-طرابلس-1063438305.html

أبوالغيط يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس

أبوالغيط يعرب عن قلقه البالغ إزاء الاشتباكات التي شهدتها طرابلس

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية ‏طرابلس بين مجموعات مسلحة، مساء أمس... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T14:14+0000

2022-06-11T14:14+0000

2022-06-11T14:14+0000

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وصرح المتحدث باسم الأمين العام، المستشار جمال رشدي، أن "أبو الغيط يهيب بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون إنهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الاجانب من البلاد"، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.كما نقل المتحدث عن الأمين العام تحذيره من "عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجددا في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل".وأوضح المتحدث أن "الأمين العام يتطلع إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولا إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخرا، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوة هذا المسار وحيويته، لا سيما جولته الثالثة المقرر استئنافها غداً الأحد الموافق 12 يونيو/ حزيران الجاري".وجدد المتحدث "تأكيد دعم الأمين العام لجامعة الدول العربية لأي جهد مخلص من شأنه تفعيل وتنشيط مسارات الحل السياسي في ليبيا، بما يفضي في النهاية إلى خارطة طريق ليبية متوافق عليها، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والبناء والتنمية".وكانت اشتباكات قد اندلعت أمس الجمعة بين مسلحين تابعين لكتيبة "النواصي"، ومجموعة أخرى تابعة لعبد الغني الككلي، المعروف بـ"غنيوة".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/استيفاني-ويليامز-عن-اشتباكات-طرابلس-طفح-الكيل-1063435517.html

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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية