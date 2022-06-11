https://arabic.sputniknews.com/20220611/أردوغان-يكشف-ماذا-طلبت-اليونان-من-الدول-المشاركة-في-مناورات-أفس-2022-1063420989.html
أردوغان يكشف ماذا طلبت اليونان من الدول المشاركة في مناورات "أفس 2022"
أردوغان يكشف ماذا طلبت اليونان من الدول المشاركة في مناورات "أفس 2022"
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن طلب اليونان للدول المشاركة في مناورات "أفس 2022" وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:18+0000
2022-06-11T09:18+0000
2022-06-11T09:19+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
رجب طيب أردوغان
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وحسب "الأناضول"، قال أردوغان، خلال كلمة له أمس الجمعة، إن 37 دولة شاركت في مناورات "أفس 2022" رغم مطالبة اليونان لأكثر من نصف تلك الدول بعدم المشاركة.وأضاف أردوغان أن الدول المشاركة في المناورات المذكورة لم تصغِ لليونان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.وأوضح أن اليونان عقدت اجتماعات داخلية بالتزامن مع المناورات، وقررت خلالها إعادة النظر في العلاقات مع تركيا.وذكر الرئيس التركي أن تلك المناورات كانت خطوة جيدة لإيصال الرسائل المطلوبة لجهات بعينها، مؤكدا أن تركيا ستواصل في طريقها بخطى ثابتة.وتعد "أفس 2022" من المناورات الأكبر للقوات المسلحة التركية في منطقة إيجة.وشارك إلى جانب القوات المسلحة التركية، قوات من 37 دولة منها إيطاليا وأذربيجان وليبيا والولايات المتحدة والبوسنة ومقدونيا الشمالية وباكستان وألبانيا وكازاخستان وقرغيزيا.وكانت المناورات قد انطلقت في منطقة سفر حصار بولاية إزمير في 9 مايو/ أيار الماضي.وتسمح المناورات للدول المشاركة بالتعرف على الصناعات الدفاعية التركية من طائرات مسيرة ومروحيات وسفن حربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ورادار وغيرها.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/أردوغان-أدعو-اليونان-إلى-الكف-عن-تسليح-الجزر-في-بحر-إيجه-والالتزام-بالاتفاقيات-الدولية-1063326996.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان, رجب طيب أردوغان
أردوغان يكشف ماذا طلبت اليونان من الدول المشاركة في مناورات "أفس 2022"
09:18 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 09:19 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن طلب اليونان للدول المشاركة في مناورات "أفس 2022" وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب "الأناضول"
، قال أردوغان، خلال كلمة له أمس الجمعة، إن 37 دولة شاركت في مناورات "أفس 2022" رغم مطالبة اليونان لأكثر من نصف تلك الدول بعدم المشاركة.
وأضاف أردوغان
أن الدول المشاركة في المناورات المذكورة لم تصغِ لليونان وفي مقدمتهم الولايات المتحدة.
وأوضح أن اليونان
عقدت اجتماعات داخلية بالتزامن مع المناورات، وقررت خلالها إعادة النظر في العلاقات مع تركيا.
وذكر الرئيس التركي أن تلك المناورات كانت خطوة جيدة لإيصال الرسائل المطلوبة لجهات بعينها، مؤكدا أن تركيا ستواصل في طريقها بخطى ثابتة.
وتعد "أفس 2022" من المناورات الأكبر للقوات المسلحة التركية في منطقة إيجة.
وشارك إلى جانب القوات المسلحة التركية، قوات من 37 دولة منها إيطاليا وأذربيجان وليبيا والولايات المتحدة والبوسنة ومقدونيا الشمالية وباكستان وألبانيا وكازاخستان وقرغيزيا.
وكانت المناورات قد انطلقت في منطقة سفر حصار بولاية إزمير في 9 مايو/ أيار الماضي.
وتسمح المناورات للدول المشاركة بالتعرف على الصناعات الدفاعية التركية من طائرات مسيرة ومروحيات وسفن حربية، وأنظمة الحرب الإلكترونية، ورادار وغيرها.