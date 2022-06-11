https://arabic.sputniknews.com/20220611/أقمار-صناعية-تلتقط-الأضرار-التي-أحدثها-الهجوم-الإسرائيلي-على-مطار-دمشق-صور-1063426979.html
أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور
أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور
التقطت أقمار صناعية صورا تظهر الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدارج مطار دمشق السوري والذي تسبب في تعطله عن العمل. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:16+0000
2022-06-11T11:16+0000
2022-06-11T11:16+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736572_0:305:2557:1743_1920x0_80_0_0_b40db7035bf66246ae1fb79864e62a6b.jpg
وقالت شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)" التي نشرت الصور، إن الغارة الإسرائيلية التي نفذت يوم الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في كل المدارج العسكرية والمدنية بالمطار.وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية.وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ستعلن عن "مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".يذكر أن إسرائيل قد شنت صباح أمس الجمعة عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا. وتكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مدارج-مطار-دمشق-الدولي-تتعطل-جراء-قصف-إسرائيلي-1063413262.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/1050736572_0:65:2557:1983_1920x0_80_0_0_ad119325d5f3e753862db0b7e9ef144e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل
أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور
تابعنا عبر
التقطت أقمار صناعية صورا تظهر الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدارج مطار دمشق السوري والذي تسبب في تعطله عن العمل.
وقالت شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)" التي نشرت الصور، إن الغارة الإسرائيلية التي نفذت يوم الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في كل المدارج العسكرية والمدنية بالمطار.
وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي
وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية.
وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ستعلن عن "مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".
يذكر أن إسرائيل قد شنت صباح أمس الجمعة عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا.
وتكرّر إسرائيل
التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.