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https://arabic.sputniknews.com/20220611/أقمار-صناعية-تلتقط-الأضرار-التي-أحدثها-الهجوم-الإسرائيلي-على-مطار-دمشق-صور-1063426979.html
أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور
أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور
التقطت أقمار صناعية صورا تظهر الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدارج مطار دمشق السوري والذي تسبب في تعطله عن العمل. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:16+0000
2022-06-11T11:16+0000
أخبار سوريا اليوم
إسرائيل
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وقالت شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)" التي نشرت الصور، إن الغارة الإسرائيلية التي نفذت يوم الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في كل المدارج العسكرية والمدنية بالمطار.وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية.وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ستعلن عن "مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".يذكر أن إسرائيل قد شنت صباح أمس الجمعة عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا. وتكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مدارج-مطار-دمشق-الدولي-تتعطل-جراء-قصف-إسرائيلي-1063413262.html
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أخبار سوريا اليوم, إسرائيل

أقمار صناعية تلتقط الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي على مطار دمشق... صور

11:16 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / MANUEL TISCARENO
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التقطت أقمار صناعية صورا تظهر الأضرار التي أحدثها الهجوم الإسرائيلي الأخير على مدارج مطار دمشق السوري والذي تسبب في تعطله عن العمل.
وقالت شركة الأقمار الصناعية "ImageSat International (ISI)" التي نشرت الصور، إن الغارة الإسرائيلية التي نفذت يوم الجمعة تسببت في أضرار جسيمة في كل المدارج العسكرية والمدنية بالمطار.
وكانت وزارة النقل السورية، قد أعلنت عن تعطل مدارج مطار دمشق الدولي وتعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة بسبب قصف القوات الجوية الإسرائيلية.
وأوضحت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها ستعلن عن "مواعيد تسيير الرحلات عبر مطار دمشق الدولي فور إصلاح التجهيزات بما يضمن سلامة وأمان الحركة التشغيلية".
وصول الطائرة الروسية إلى مطار دمشق الدولي محملة بالمساعدات الطبية 24 يوليو/ تموز 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مدارج مطار دمشق الدولي تتعطل جراء قصف إسرائيلي
أمس, 21:29 GMT
يذكر أن إسرائيل قد شنت صباح أمس الجمعة عدوانا جويا استهدف جنوب العاصمة السورية دمشق.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا.
وتكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
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