https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-تعلن-عدم-حضورها-منتدى-سانت-بطرسبورغ-الاقتصادي-بأي-صفة-1063434228.html
أمريكا تعلن عدم حضورها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي بأي صفة
أمريكا تعلن عدم حضورها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي بأي صفة
أعلنت أمريكا عدم حضورها منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأي صفة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T13:13+0000
2022-06-11T13:13+0000
2022-06-11T13:13+0000
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وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على "تويتر"، اليوم السبت، أن حكومة أمريكا لن تحضر منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأي صفة، وحثت الحكومات والشركات على الانضمام إلى مقاطعتها، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد "عمل كالمعتاد" مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.
https://arabic.sputniknews.com/20220602/الكرملين-جلسة-الخط-المباشر-مع-بوتين-تعقد-بعد-منتدى-سانت-بطرسبرغ-الاقتصادي-1062978006.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العالم
أمريكا تعلن عدم حضورها منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي بأي صفة
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أعلنت أمريكا عدم حضورها منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأي صفة.
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على "تويتر"، اليوم السبت، أن حكومة أمريكا لن تحضر منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي بأي صفة، وحثت الحكومات والشركات على الانضمام إلى مقاطعتها، وإرسال رسالة واضحة مفادها أنه لا يوجد "عمل كالمعتاد" مع استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وكان حاكم سانت بطرسبورغ، ألكسندر بيغلوف، قد أعلن في وقت سابق
، أن وفودا من 69 دولة قد طلبت المشاركة في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، الذي يعقد في الفترة 15-18 حزيران/يونيو الجاري.
يشار إلى أن منتدى بطرسبرغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سانت بطرسبرغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة مختلفة.