https://arabic.sputniknews.com/20220611/أمريكا-دفعت-لروسيا-بالروبل-مقابل-رحلة-الى-محطة-الفضاء-الدولية-1063422070.html
أمريكا دفعت لروسيا بالروبل مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية
أمريكا دفعت لروسيا بالروبل مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية
قال رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، إن الولايات المتحدة دفعت ثمن رحلة رائد فضاء إلى المحطة الدولية بالعملة الروسية الروبل. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:39+0000
2022-06-11T09:39+0000
2022-06-11T09:44+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف روغوزين في مقابلة على قناة "روسيا 24"، إن شركة Axiom Space، بعد شهر من التأخير، دفعت لشركة "روسكوسموس" مقابل رحلة رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، على متن سفينة روسية إلى محطة الفضاء الدولية.ووفقا لروغوزين، عند تنظيم رحلة فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، أدركت "ناسا" أنهم كانوا تحت ضغط من الكونغرس، لذلك اختاروا شركة "أكسيوم سبيس" الخاصة كوسيط واشترت "أكسيوم" مقعدا على متن سفينة روسية.في وقت سابق، قال روغوزين: "إن روسكوسموس" لم تتلق بعد مدفوعات رحلة رائد الفضاء فان دي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، وتتوقع الشركة الحكومية الحصول على كامل مبلغ الدين البالغ ملياري روبل في مايو. وأشار الأمريكيون إلى "مشاكل لوجستية" ووعدوا بإعادة المبلغ بالكامل في مايو.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا دفعت لروسيا بالروبل مقابل رحلة إلى محطة الفضاء الدولية
09:39 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 09:44 GMT 11.06.2022) تابعنا عبر
قال رئيس شركة "روسكوسموس" الحكومية الروسية، دميتري روغوزين، إن الولايات المتحدة دفعت ثمن رحلة رائد فضاء إلى المحطة الدولية بالعملة الروسية الروبل.
وأضاف روغوزين في مقابلة على قناة "روسيا 24"، إن شركة Axiom Space، بعد شهر من التأخير، دفعت لشركة "روسكوسموس" مقابل رحلة رائد الفضاء الأمريكي مارك فاندي هاي، على متن سفينة روسية إلى محطة الفضاء الدولية.
قائلا: "لقد حصلنا على المبلغ كاملا ليس من وكالة ناسا، ولكن من شركة أكسيوم، التي عملت كوسيط في تنظيم هذه المهمة. لقد وعدوا بالدفع لنا بحلول نهاية شهر مايو، سأقول هذا، لقد تأخروا شهرا بالضبط، أي كان هناك تأخير. وأوضح أن جميع الأموال أعيدت كاملة بالروبل".
ووفقا لروغوزين، عند تنظيم رحلة فاندي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، أدركت "ناسا" أنهم كانوا تحت ضغط من الكونغرس، لذلك اختاروا شركة "أكسيوم سبيس" الخاصة كوسيط واشترت "أكسيوم" مقعدا على متن سفينة روسية.
في وقت سابق، قال روغوزين: "إن روسكوسموس" لم تتلق بعد مدفوعات
رحلة رائد الفضاء فان دي هاي إلى محطة الفضاء الدولية، وتتوقع الشركة الحكومية الحصول على كامل مبلغ الدين البالغ ملياري روبل في مايو. وأشار الأمريكيون إلى "مشاكل لوجستية" ووعدوا بإعادة المبلغ بالكامل في مايو.