https://arabic.sputniknews.com/20220611/أهداف-مباراة-ألمانيا-والمجر-1-1-في-دوري-الأمم-الأوروبية-فيديو-1063459875.html
أهداف مباراة ألمانيا والمجر (1-1) في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو
أهداف مباراة ألمانيا والمجر (1-1) في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو
تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T22:14+0000
2022-06-11T22:14+0000
2022-06-11T22:14+0000
دوري الأمم الاوروبية
منتخب ألمانيا
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وكان المنتخب المجري سباقا للتسجيل بواسطة زولت ناجي (ق 6)، قبل أن يعدل النتيجة للمنتخب الألماني جوناس هوفمان (ق 9).ويحتل المنتخب المجري المركز الثاني بأربع نقاط أمام المنتخب الألماني (3 نقاط) والإنجليزي الأخير (2 نقاط)، فيما بقي المنتخب الإيطالي وحيدا في الصدارة برصيد 5 نقاط.وتقفل هذه النافذة الدولية بجولة رابعة الثلاثاء المقبل، حيث تحل إيطاليا ضيفة على ألمانيا، فيما تلعب إنجلترا على أرضها ضد المجر التي فازت على رجال المدرب غاريث ساوثغيت (1-0) في الجولة الأولى.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دوري الأمم الاوروبية, منتخب ألمانيا
أهداف مباراة ألمانيا والمجر (1-1) في دوري الأمم الأوروبية.. فيديو
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تعادل المنتخب الألماني مع مضيفه المجري بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، برسم الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة للمستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية.
وكان المنتخب المجري سباقا للتسجيل بواسطة زولت ناجي (ق 6)، قبل أن يعدل النتيجة للمنتخب الألماني
جوناس هوفمان (ق 9).
ويحتل المنتخب المجري المركز الثاني بأربع نقاط أمام المنتخب الألماني (3 نقاط) والإنجليزي الأخير (2 نقاط)، فيما بقي المنتخب الإيطالي وحيدا في الصدارة برصيد 5 نقاط.
وتقفل هذه النافذة الدولية بجولة رابعة الثلاثاء المقبل، حيث تحل إيطاليا ضيفة على ألمانيا، فيما تلعب إنجلترا على أرضها ضد المجر التي فازت على رجال المدرب غاريث ساوثغيت (1-0) في الجولة الأولى.