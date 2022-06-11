https://arabic.sputniknews.com/20220611/إزالة-أشجار-غابات-الأمازون-تسجل-ثاني-أعلى-معدل-خلال-آخر-7-سنوات-1063432559.html
إزالة أشجار غابات الأمازون تسجل ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات
إزالة أشجار غابات الأمازون تسجل ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات
سجلت إزالة أشجار غابة الأمازون في مايو/ أيار الماضي ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات، حيث تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:37+0000
2022-06-11T12:37+0000
2022-06-11T12:37+0000
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ونقلت إذاعة "مونت كارلو" بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، أفادت بأن شهر مايو الماضي شهد إزالة 900 كيلومتر مربع من الأشجار، وهي مساحة تعادل 126 ألف ملعب كرة قدم، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أما في مايو 2021 فأُزيلت 1390 كيلومتراً مربعاً من الأشجار.يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، خسرت غابة الأمازون التي تعتبرأكبر غابة استوائية في العالم 2867 كيلومتراً مربعاً من الأشجار، مسجلةً بالتالي ارتفاعاً بـ12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.وتأتي ولاية أمازوناس (شمال شرقي البرازيل) كأكثر منطقة تضررت جراء هذه الممارسات في مايو الماضي، حيث قُطع منها نحو ثلث المساحة المُزالة من غابة الأمازون التي تمتد عبر تسع ولايات.وأضافت بيانات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 2287 حريقا اندلع في مايو، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 96% مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2021 وأسوأ مستوى يسجل في شهر منذ عام 2004.وأضافت نابوليتانو أن "البيانات المتعلقة بإزالة الغابات تظهر صعوبة تحقيق مستقبل بيئي عادل ومتوازن"، مشيرة إلى أن السياسات البيئية الحكومية البرازيلية "غير فعالة".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
إزالة أشجار غابات الأمازون تسجل ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات
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سجلت إزالة أشجار غابة الأمازون في مايو/ أيار الماضي ثاني أعلى معدل خلال آخر 7 سنوات، حيث تراجعت مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت إذاعة "مونت كارلو"
بيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، أفادت بأن شهر مايو الماضي شهد إزالة 900 كيلومتر مربع من الأشجار، وهي مساحة تعادل 126 ألف ملعب كرة قدم، بحسب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء، أما في مايو 2021 فأُزيلت 1390 كيلومتراً مربعاً من الأشجار.
يشار إلى أنه منذ بداية عام 2022، خسرت غابة الأمازون
التي تعتبرأكبر غابة استوائية في العالم 2867 كيلومتراً مربعاً من الأشجار، مسجلةً بالتالي ارتفاعاً بـ12.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتأتي ولاية أمازوناس (شمال شرقي البرازيل) كأكثر منطقة تضررت جراء هذه الممارسات في مايو الماضي، حيث قُطع منها نحو ثلث المساحة المُزالة من غابة الأمازون التي تمتد عبر تسع ولايات.
وأضافت بيانات المعهد الوطني لأبحاث الفضاء أن 2287 حريقا اندلع في مايو، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 96% مقارنةً بالفترة نفسها من سنة 2021 وأسوأ مستوى يسجل في شهر منذ عام 2004.
من جانبها، قالت ماريانا نابوليتانو من منظمة "الصندوق العالمي للطبيعة" غير الحكومية إن "البرازيل تستمر في السير عكس مسار التنمية المستدامة رغم كل التحذيرات العلمية".
وأضافت نابوليتانو أن "البيانات المتعلقة بإزالة الغابات تظهر صعوبة تحقيق مستقبل بيئي عادل ومتوازن"، مشيرة إلى أن السياسات البيئية الحكومية البرازيلية "غير فعالة".