https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلامي-سعودي-الأهلي-المصري-حصل-على-توقيع-الثنائي-أحمد-حجازي-وأشرف-بن-شرقي-1063442512.html
إعلامي سعودي: الأهلي المصري حصل على توقيع الثنائي أحمد حجازي وأشرف بن شرقي
إعلامي سعودي: الأهلي المصري حصل على توقيع الثنائي أحمد حجازي وأشرف بن شرقي
أعلن الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، أن "النادي الأهلي المصري، حصل على توقيع الثنائي، أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، والمغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T15:38+0000
2022-06-11T15:38+0000
2022-06-11T15:38+0000
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وقال الفريان، عبر حسابه على "تويتر"، "أشرف بن شرقي كما غردت راح للأهلي المصري، وكمان أحمد حجازي يوقع للأهلي المصري".وأضاف في تغريدة أخرى، بأن "أحمد حجازي وافق رسميا على عرض الأهلي المصري".ويعكف الأهلي المصري حاليا على دراسة ملف التعاقدات الجديدة مع اقتراب الميركاتو الصيفي، ويسعى إلى وجود أكثر من لاعب مميز بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق الموسم الحالي وخسارة العديد من البطولات، أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري وتراجع ترتيب الفريق بجدول ترتيب الدوري بعد تراجع المستوي الفني لبعض اللاعبين.
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نادي الأهلي, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, أخبار المغرب اليوم
إعلامي سعودي: الأهلي المصري حصل على توقيع الثنائي أحمد حجازي وأشرف بن شرقي
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أعلن الإعلامي السعودي إبراهيم الفريان، أن "النادي الأهلي المصري، حصل على توقيع الثنائي، أحمد حجازي، مدافع اتحاد جدة السعودي، والمغربي أشرف بن شرقي، جناح نادي الزمالك المصري.
وقال الفريان، عبر حسابه على "تويتر"، "أشرف بن شرقي كما غردت راح للأهلي المصري، وكمان أحمد حجازي يوقع للأهلي المصري".
وأضاف في تغريدة أخرى، بأن "أحمد حجازي وافق رسميا على عرض الأهلي المصري".
ويعكف الأهلي المصري حاليا على دراسة ملف التعاقدات الجديدة مع اقتراب الميركاتو الصيفي، ويسعى إلى وجود أكثر من لاعب مميز بعد الإصابات التي تعرض لها الفريق الموسم الحالي وخسارة العديد من البطولات، أبرزها بطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري وتراجع ترتيب الفريق بجدول ترتيب الدوري بعد تراجع المستوي الفني لبعض اللاعبين.