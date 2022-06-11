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https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلام-المستشار-الألماني-يعتزم-زيارة-كييف-1063451698.html
إعلام: المستشار الألماني يعتزم زيارة كييف
إعلام: المستشار الألماني يعتزم زيارة كييف
يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز زيارة كييف، حسب ما أوردته صحيفة "بيلد آم سونتاغ" نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية الأوكرانية والفرنسية. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T18:28+0000
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وذكرت الصحيفة أن "هناك خططا محددة للرحلة، مشيرة إلى أن رئيسين أجنبيين آخرين سيزوران كييف مع شولتز".يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أجرى الشهر الماضي، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد أعلن يوم الاثنين، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث أمرا مهما للغاية".يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أكد في بداية الشهر الجاري، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220515/المستشار-الألماني-يرد-بدم-بارد-على-السفير-الأوكراني-الذي-وصفه-بـالنقانق-1062264632.html
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إعلام: المستشار الألماني يعتزم زيارة كييف

18:28 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Michael Sohn
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يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتز زيارة كييف، حسب ما أوردته صحيفة "بيلد آم سونتاغ" نقلاً عن مصادر في الدوائر الحكومية الأوكرانية والفرنسية.
وذكرت الصحيفة أن "هناك خططا محددة للرحلة، مشيرة إلى أن رئيسين أجنبيين آخرين سيزوران كييف مع شولتز".
يذكر أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أجرى الشهر الماضي، محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ناقش خلالها الجانبان "سوء فهم من الماضي".
وكان المستشار الألماني، أولاف شولتز، قد أعلن يوم الاثنين، رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق شولتز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث أمرا مهما للغاية".
يذكر أن المستشار الألماني، أولاف شولتز، أكد في بداية الشهر الجاري، أن أوروبا أرسلت أسلحة لأوكرانيا منذ بداية الحرب، لافتا إلى أن برلين ستقدم المزيد من الدبابات الحديثة إلى كييف بالتنسيق مع هولندا.
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