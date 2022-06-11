https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلام-لبناني-نقلا-عن-القصر-الرئاسي-تأجيل-الاستشارات-النيابية-إلى-ما-بعد-زيارة-هوكشتاين-1063423123.html
إعلام لبناني نقلا عن القصر الرئاسي: تأجيل الاستشارات النيابية إلى ما بعد زيارة هوكشتاين
إعلام لبناني نقلا عن القصر الرئاسي: تأجيل الاستشارات النيابية إلى ما بعد زيارة هوكشتاين
قالت تقارير إعلامية إن الاستشارات النيابية سيتم تأجيلها إلى ما بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T09:53+0000
2022-06-11T09:53+0000
2022-06-11T09:53+0000
أخبار لبنان
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ونقل موقع الجديد اللبناني، عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي تأكيدها تأجيل المشاورات النيابية حتى يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، مشيرين إلى أن اللقاء تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل.وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد أكدت أن آموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الجاري.وتأتي زيارة هوكشتاين، في سياق مساعي واشنطن للتوسط في محادثات غير مباشرة بشأن الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
إعلام لبناني نقلا عن القصر الرئاسي: تأجيل الاستشارات النيابية إلى ما بعد زيارة هوكشتاين
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قالت تقارير إعلامية إن الاستشارات النيابية سيتم تأجيلها إلى ما بعد زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى لبنان.
ونقل موقع الجديد اللبناني، عن مصادر في قصر بعبدا الرئاسي تأكيدها تأجيل
المشاورات النيابية حتى يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين، مشيرين إلى أن اللقاء تم تحديد موعده يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت وزارة
الخارجية اللبنانية قد أكدت أن آموس هوكشتاين كبير مستشاري وزارة الخارجية لأمن الطاقة سيزور لبنان يومي 13 و14 يونيو/ حزيران الجاري.
وتأتي زيارة هوكشتاين، في سياق مساعي واشنطن للتوسط في محادثات غير مباشرة بشأن
الحدود البحرية المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان في عام 2020.