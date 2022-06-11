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https://arabic.sputniknews.com/20220611/إعلام-مسلحون-يستولون-على-محكمة-في-عاصمة-هاييتي-1063426897.html
إعلام: مسلحون يستولون على محكمة في عاصمة هاييتي
إعلام: مسلحون يستولون على محكمة في عاصمة هاييتي
ذكرت صحيفة غازيت هاييتي، اليوم السبت، نقلا عن مفوض الحكومة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة جاك لا فونتان أن مجرمين مسلحين من عصابة سيغون الخمسة اقتحموا واستولوا... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:14+0000
2022-06-11T11:14+0000
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وأضاف لافونتان أن الشرطة حاولت إيقاف الاعتداء لكنها فشلت.ظلت هاييتي غارقة في عنف العصابات منذ عقود. تم اختطاف أكثر من 1000 شخص في البلاد في عام 2021، وحوالي 200 شخص في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. وتأتي الموجة الأخيرة من عمليات الاختطاف وسط تجدد الاشتباكات بين العصابات المحلية التي تسيطر على المناطق المحيطة ببورت أو برنس، ومدنيين يفرون من منازلهم .
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العالم

إعلام: مسلحون يستولون على محكمة في عاصمة هاييتي

11:14 GMT 11.06.2022
© AP Photo / Odelyn Josephامرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022.
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AP Photo / Odelyn Joseph
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ذكرت صحيفة غازيت هاييتي، اليوم السبت، نقلا عن مفوض الحكومة بالمحكمة الابتدائية في العاصمة جاك لا فونتان أن مجرمين مسلحين من عصابة سيغون الخمسة اقتحموا واستولوا على محكمة في العاصمة الهاييتية بورت أو برنس.
وأضاف لافونتان أن الشرطة حاولت إيقاف الاعتداء لكنها فشلت.
ظلت هاييتي غارقة في عنف العصابات منذ عقود. تم اختطاف أكثر من 1000 شخص في البلاد في عام 2021، وحوالي 200 شخص في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022. وتأتي الموجة الأخيرة من عمليات الاختطاف وسط تجدد الاشتباكات بين العصابات المحلية التي تسيطر على المناطق المحيطة ببورت أو برنس، ومدنيين يفرون من منازلهم .
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