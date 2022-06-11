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https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-وفنزويلا-توقعان-اتفاقية-شراكة-لمدة-20-عاما-1063426778.html
إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما
إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما
وقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عامًا في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:18+0000
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أخبار إيران
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ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية، عقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفنزويلي، ونيكولاس مادورو، حيث جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإيرانية طهران.وقال رئيسي بعد الحفل، إن بلاده سعت دائمًا إلى إقامة علاقات مع من وصفها بـ "الدول المستقلة" في مجال السياسة الخارجية، لافتا إلى أن "فنزويلا قاومت عقوبات الأعداء والإمبريالية وأبدت مقاومة نموذجية".وكان مادورو قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-إرسال-إيران-النفط-إلى-فنزويلا-يعتبر-تحديا-للتهديدات-الأمريكية-1063404366.html
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أخبار إيران

إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما

11:18 GMT 11.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يستقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت 11 يونيو/ حزيران 2022 في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© AFP 2022 / -
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وقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عامًا في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين.
ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية، عقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفنزويلي، ونيكولاس مادورو، حيث جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإيرانية طهران.
وصول ناقلة نفط فورتشن، أولى الشحنات النفطية من إيران إلى فنزويلا، معمل إل باليتو، 25 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2022
مادورو: إرسال إيران النفط إلى فنزويلا يعتبر تحديا للتهديدات الأمريكية
أمس, 16:31 GMT
وقال رئيسي بعد الحفل، إن بلاده سعت دائمًا إلى إقامة علاقات مع من وصفها بـ "الدول المستقلة" في مجال السياسة الخارجية، لافتا إلى أن "فنزويلا قاومت عقوبات الأعداء والإمبريالية وأبدت مقاومة نموذجية".

وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.

وكان مادورو قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
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