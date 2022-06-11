https://arabic.sputniknews.com/20220611/إيران-وفنزويلا-توقعان-اتفاقية-شراكة-لمدة-20-عاما-1063426778.html
إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما
إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما
وقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عامًا في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T11:18+0000
2022-06-11T11:18+0000
2022-06-11T11:18+0000
أخبار إيران
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ووفقا لوكالة إرنا الإيرانية، عقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفنزويلي، ونيكولاس مادورو، حيث جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإيرانية طهران.وقال رئيسي بعد الحفل، إن بلاده سعت دائمًا إلى إقامة علاقات مع من وصفها بـ "الدول المستقلة" في مجال السياسة الخارجية، لافتا إلى أن "فنزويلا قاومت عقوبات الأعداء والإمبريالية وأبدت مقاومة نموذجية".وكان مادورو قد وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/مادورو-إرسال-إيران-النفط-إلى-فنزويلا-يعتبر-تحديا-للتهديدات-الأمريكية-1063404366.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إيران
إيران وفنزويلا توقعان اتفاقية شراكة لمدة 20 عاما
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وقعت إيران وفنزويلا اتفاقية شراكة مدتها 20 عامًا في مختلف المجالات، بحضور رئيسي البلدين.
ووفقا لوكالة إرنا
الإيرانية، عقد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الفنزويلي، ونيكولاس مادورو، حيث جرت مراسم التوقيع في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال رئيسي بعد الحفل، إن بلاده سعت دائمًا
إلى إقامة علاقات مع من وصفها بـ "الدول المستقلة" في مجال السياسة الخارجية، لافتا إلى أن "فنزويلا قاومت عقوبات الأعداء والإمبريالية وأبدت مقاومة نموذجية".
وتشمل الاتفاقية التي تم توقيعها، التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة والثقافة.
وكان مادورو قد وصل
إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة في إطار جولته الخارجية التي بدأت في 7 يونيو/ حزيران الجاري.