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https://arabic.sputniknews.com/20220611/ابتكار-صيني-يمكن-الأشخاص-العاديين-من-تسلق-الجبال-بسهولة-فيديو-1063452987.html
ابتكار صيني يمكن الأشخاص العاديين من تسلق الجبال بسهولة... فيديو
ابتكار صيني يمكن الأشخاص العاديين من تسلق الجبال بسهولة... فيديو
يعد تسلق الجبال من أكثر الرياضات خطورة، إذ أن أقل خطأ يرتكبه متسلق الجبال يمكن أن ينهي حياته على الفور. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T18:53+0000
2022-06-11T18:53+0000
منوعات
الصين
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ويحتاج تسلق الجبال إلى تركيز عال وقدرات بدنية تمكن من يقوم به من مقاومة آثار الجاذبية وتحدي التضاريس الوعرة التي تتميز بها الجبال.ورغم أن تسلق الجبال يعد حكرا على الرياضيين ذوي المهارات العالية بدنيا وذهنيا، إلا أن هذه الرياضة يمكن أن تصبح في متناول الجميع بفضل ابتكار صيني تم تطويره لهذه المهمة.ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه تم تطويره في إحدى المناطق بمقاطعة هينان الصينية لهذا الغرض.ولفتت الصحية إلى أن هذا الابتكار عبارة عن مصعد ممتد على جانب الجبل ومثبت حوله سلم حلزوني يمكن استخدامه في الوصول إلى قمة الجبل من قبل أي شخص بسهولة.
https://arabic.sputniknews.com/20190601/فقدان-متسلقين-أجانب-وهنود-الهيمالايا-1041440843.html
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منوعات, الصين

ابتكار صيني يمكن الأشخاص العاديين من تسلق الجبال بسهولة... فيديو

18:53 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Anatoliy Ustinenkoتسلق-الجبال "سورة أرشيفية"
تسلق-الجبال سورة أرشيفية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Anatoliy Ustinenko
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يعد تسلق الجبال من أكثر الرياضات خطورة، إذ أن أقل خطأ يرتكبه متسلق الجبال يمكن أن ينهي حياته على الفور.
ويحتاج تسلق الجبال إلى تركيز عال وقدرات بدنية تمكن من يقوم به من مقاومة آثار الجاذبية وتحدي التضاريس الوعرة التي تتميز بها الجبال.
ورغم أن تسلق الجبال يعد حكرا على الرياضيين ذوي المهارات العالية بدنيا وذهنيا، إلا أن هذه الرياضة يمكن أن تصبح في متناول الجميع بفضل ابتكار صيني تم تطويره لهذه المهمة.
ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو قالت إنه تم تطويره في إحدى المناطق بمقاطعة هينان الصينية لهذا الغرض.
تدريبات فريق الاستطللاع في منطقة جبلية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2019
ضحايا عشق التسلق... فقدان متسلقين أجانب وهنود في جبال الهيمالايا
1 يونيو 2019, 20:41 GMT
ولفتت الصحية إلى أن هذا الابتكار عبارة عن مصعد ممتد على جانب الجبل ومثبت حوله سلم حلزوني يمكن استخدامه في الوصول إلى قمة الجبل من قبل أي شخص بسهولة.
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