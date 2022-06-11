https://arabic.sputniknews.com/20220611/ارتفاع-أسعار-البنزين-في-الولايات-المتحدة-لمستويات-غير-مسبوقة-1063454932.html

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط ​​سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T19:51+0000

2022-06-11T19:51+0000

2022-06-11T19:55+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب بيان صادر عن نادي السيارات الأمريكي "AAA" فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأمريكية لعتبة الـ 7 دولارات للغالون وأكثر في بعض المحطات.وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج البنزين مع الإيثانول.

https://arabic.sputniknews.com/20220412/البيت-الأبيض-يعلن-عن-خطة-للتعامل-مع-ارتفاع-أسعار-الوقود-1061113213.html

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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية