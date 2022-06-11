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https://arabic.sputniknews.com/20220611/ارتفاع-أسعار-البنزين-في-الولايات-المتحدة-لمستويات-غير-مسبوقة-1063454932.html
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة
ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة
ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط ​​سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في... 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T19:51+0000
2022-06-11T19:55+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب بيان صادر عن نادي السيارات الأمريكي "AAA" فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأمريكية لعتبة الـ 7 دولارات للغالون وأكثر في بعض المحطات.وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج البنزين مع الإيثانول.
https://arabic.sputniknews.com/20220412/البيت-الأبيض-يعلن-عن-خطة-للتعامل-مع-ارتفاع-أسعار-الوقود-1061113213.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة لمستويات غير مسبوقة

19:51 GMT 11.06.2022 (تم التحديث: 19:55 GMT 11.06.2022)
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerlandمحطة وقود لشركة "شل"
محطة وقود لشركة شل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
CC BY-SA 3.0 / Blademaster88 / Shell gas station at Solothurn, Switzerland
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ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز متوسط ​​سعر الغالون على مستوى البلاد 5 دولارات للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
وبحسب بيان صادر عن نادي السيارات الأمريكي "AAA" فإن متوسط سعر البنزين اليوم بلغ 5 دولارات، في حين وصل سعره في بعض المدن الأمريكية لعتبة الـ 7 دولارات للغالون وأكثر في بعض المحطات.
وقفز متوسط السعر الوطني 19 سنتا خلال الأسبوع الماضي فقط، مرتفعا بحوالي 1.93 دولار عن مثل هذا الوقت من العام الماضي، وفقا لـ "وكالة أنباء الإمارات".
يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيضع استراتيجية لمكافحة ارتفاع أسعار البنزين، لإيجاد مصادر وقود بديلة، بما في ذلك المزيد من الوقود الحيوي ومزج البنزين مع الإيثانول.
محطة وقود - سبوتنيك عربي, 1920, 12.04.2022
البيت الأبيض يعلن عن خطة للتعامل مع ارتفاع أسعار الوقود
12 أبريل, 11:48 GMT
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