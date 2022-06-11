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https://arabic.sputniknews.com/20220611/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-انفجار-اللغم-بريف-درعا-السورية-إلى-8-1063432336.html
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللغم بريف درعا السورية إلى 8
ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللغم بريف درعا السورية إلى 8
أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بارتفاع حصيلة ضحايا اللغم الأرضي الناجم عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي إلى 8 قتلى. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T12:36+0000
2022-06-11T12:36+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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ووفقا لتصريح مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو للوكالة، فقد أكد "ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس إلى 8 قتلى وأن عدد الجرحى أصبح 27 مصاباً بجروح متفاوتة، تم إسعاف 17 منهم إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة بانفجار لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار اللغم بريف درعا السورية إلى 8

12:36 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmadالأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء زرع عبوة ناسفة وسط درعا
الأمن السوري يحيد إرهابيا أثناء زرع عبوة ناسفة وسط درعا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Firas Al-Ahmad
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أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء بارتفاع حصيلة ضحايا اللغم الأرضي الناجم عن مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس بريف درعا الشمالي إلى 8 قتلى.
ووفقا لتصريح مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو للوكالة، فقد أكد "ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس إلى 8 قتلى وأن عدد الجرحى أصبح 27 مصاباً بجروح متفاوتة، تم إسعاف 17 منهم إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت الوكالة بانفجار لغم أرضي في منطقة طب هرابش في مدينة دير الزور، ما أدى "إلى استشهاد طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج".
ووفقا لمدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة، توفي طفل يبلغ من العمر 15 عاما، فيما تعرض طفل آخر( 13 عاما)، لإصابة خطيرة في البطن والعين، أما الطفل الثالث (11 عاما) فقد أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.
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