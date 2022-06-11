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اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية
اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية
نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:07+0000
2022-06-11T08:07+0000
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ونقل موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة.من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.وأضافت هيئة البث أنه في أعقاب اشتعال الـ 18 حافلة في محطة مدينة صفد، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في إخماد الحريق دون إصابات.
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أخبار العالم الآن, أخبار إسرائيل اليوم

اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية

08:07 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Emin Dzhafarov / الذهاب إلى بنك الصورإندلاع حريق في حافلة بالقرب من محطة مترو أنفاق "يوغو زابادنايا" في حي بروسبيكت فيرنادسكوغو، موسكو
إندلاع حريق في حافلة بالقرب من محطة مترو أنفاق يوغو زابادنايا في حي بروسبيكت فيرنادسكوغو، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Emin Dzhafarov
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نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة.
ونقل موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة.
من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.
وأضافت هيئة البث أنه في أعقاب اشتعال الـ 18 حافلة في محطة مدينة صفد، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في إخماد الحريق دون إصابات.
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