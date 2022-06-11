https://arabic.sputniknews.com/20220611/اشتعال-18-حافلة-في-محطة-إسرائيلية-مركزية-1063419162.html
اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية
اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية
نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T08:07+0000
2022-06-11T08:07+0000
2022-06-11T08:07+0000
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ونقل موقع "24.ae" عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة.من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.وأضافت هيئة البث أنه في أعقاب اشتعال الـ 18 حافلة في محطة مدينة صفد، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في إخماد الحريق دون إصابات.
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اشتعال 18 حافلة في محطة إسرائيلية مركزية
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نشب حريق ضخم في محطة حافلات إسرائيلية مركزية، أمس الجمعة، ما أسفر عن احتراق 18 حافلة.
ونقل موقع "24.ae"
عن هيئة البث الإسرائيلية قولها إن الحريق شب مساء الجمعة في محطة الحافلات المركزية في مدينة صفد بالجليل الأعلى وأتى على 18 حافلة.
من جانبها، باشرت الشرطة تحقيقاتها حول الحادث، مشيرة إلى أن 8 حافلات أخرى تابعة لشركة نقل من كريات شمونا احترقت الأسبوع الماضي في ظروف لم تتضح بعد، وتبحث الشرطة فيما إن كانت تلك الأحداث متعلقة بمحاولة لابتزاز إتاوة من أصحاب الشركة.
وأضافت هيئة البث أنه في أعقاب اشتعال الـ 18 حافلة في محطة مدينة صفد، هرعت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث ونجحت في إخماد الحريق دون إصابات.