https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-تعلن-حدوث-تغير-في-درجات-الحرارة--1063451571.html
الأرصاد المصرية تعلن حدوث تغير في درجات الحرارة
الأرصاد المصرية تعلن حدوث تغير في درجات الحرارة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة في الوقت الحالي. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T19:25+0000
2022-06-11T19:25+0000
2022-06-11T19:25+0000
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وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" قبل قليل، إن مدن السواحل الغربية تشهد الآن انخفاضا في درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالي.وأشار البيان إلى أن الحرارة انخفضت من 39 إلى 29 درجة على الإسكندرية، لتصبح الأجواء لطيفة.وذكرت الهيئة إنه خلال ساعات الليل يصل الهواء الشمالي إلى القاهرة وتتحسن الأجواء بشكل نسبي يكون ملموسا في الليل.ووفقا للبيان فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض لتسجل يوم غد الأحد 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 43 درجة.كما تتحسن الأجواء قليلا على شمال الصعيد، لكنها تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.
https://arabic.sputniknews.com/20220610/الأرصاد-المصرية-تعلن-موعد-انكسار-موجة-الحرارة-الشديدة-1063374148.html
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درجات الحرارة اليوم, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية تعلن حدوث تغير في درجات الحرارة
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يشهد انخفاضا في درجات الحرارة في الوقت الحالي.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية
في بيان عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك" قبل قليل، إن مدن السواحل الغربية تشهد الآن انخفاضا في درجات الحرارة بعد دخول الهواء الشمالي.
وأشار البيان إلى أن الحرارة انخفضت من 39 إلى 29 درجة على الإسكندرية، لتصبح الأجواء لطيفة.
وذكرت الهيئة إنه خلال ساعات الليل يصل الهواء الشمالي إلى القاهرة وتتحسن الأجواء بشكل نسبي يكون ملموسا في الليل.
ووفقا للبيان فإن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض لتسجل يوم غد الأحد 35 درجة بعد أن سجلت اليوم 43 درجة.
كما تتحسن الأجواء قليلا على شمال الصعيد، لكنها تظل شديدة الحرارة على جنوب الصعيد كما تنشط الرياح على معظم الأنحاء.