https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-درجة-حرارة-اليوم-الأعلى-في-العام-وغدا-تحسن-نسبي-1063458577.html
الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي
الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة اليوم السبت كانت الأعلى خلال العام حتى الآن. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:17+0000
2022-06-11T21:17+0000
2022-06-11T21:17+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_01b2e7915bd848487a62805bd71aeb09.jpg
وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: "لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز ٤٠ درجة مئوية".وأوضحت الهيئة: "سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة الأن على القاهرة الكبرى ( الساعة ٣ عصرا) ٤٢ درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى ٤٣ درجة مئوية . وجنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع "دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت".ولفتت إلى أن هذه الموجة سوف تعمل على "تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-تعلن-حدوث-تغير-في-درجات-الحرارة--1063451571.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101564/75/1015647576_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_6fdb9939013bd4a3b6ed5844b8dd97f0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن
الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي
تابعنا عبر
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة اليوم السبت كانت الأعلى خلال العام حتى الآن.
وقالت الهيئة في منشور
لها عبر حسابها على فيسبوك: "لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز ٤٠ درجة مئوية".
وأوضحت الهيئة: "سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة الأن على القاهرة الكبرى ( الساعة ٣ عصرا) ٤٢ درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى ٤٣ درجة مئوية . وجنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع "دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت".
ولفتت إلى أن هذه الموجة سوف تعمل على "تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".
وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية".