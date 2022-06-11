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الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي
الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة اليوم السبت كانت الأعلى خلال العام حتى الآن. 11.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-11T21:17+0000
2022-06-11T21:17+0000
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وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: "لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز ٤٠ درجة مئوية".وأوضحت الهيئة: "سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة الأن على القاهرة الكبرى ( الساعة ٣ عصرا) ٤٢ درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى ٤٣ درجة مئوية . وجنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية".وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع "دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت".ولفتت إلى أن هذه الموجة سوف تعمل على "تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية".
https://arabic.sputniknews.com/20220611/الأرصاد-المصرية-تعلن-حدوث-تغير-في-درجات-الحرارة--1063451571.html
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية: درجة حرارة اليوم الأعلى في العام.. وغدا تحسن نسبي

21:17 GMT 11.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamalنهر النيل ـ القاهرة
نهر النيل ـ القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
© Sputnik . Ashraf Kamal
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية أن درجة الحرارة اليوم السبت كانت الأعلى خلال العام حتى الآن.
وقالت الهيئة في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك: "لأول مرة خلال هذا العام تتجاوز درجة الحرارة على القاهرة الكبرى فى الظل حاجز ٤٠ درجة مئوية".
وأوضحت الهيئة: "سجلت المحطات التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية درجة حرارة الأن على القاهرة الكبرى ( الساعة ٣ عصرا) ٤٢ درجة مئوية، أما عن درجة الحرارة على شمال الصعيد فهى ٤٣ درجة مئوية . وجنوب الصعيد ٤٤ درجة مئوية".
وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع "دخول الجبهة الباردة وتغير مصدر الكتلة الهوائية واتجاه الرياح إلى شمالية غربية على غرب البلاد تمتد إلى المناطق الداخلية للبلاد مع تقدم الوقت".
مدينة القاهرة، مصر 13 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2022
الأرصاد المصرية تعلن حدوث تغير في درجات الحرارة
19:25 GMT
ولفتت إلى أن هذه الموجة سوف تعمل على "تحسن نسبى فى درجة الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد".
وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن "تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى نتيجه اختلاف الكتل الهوائية".
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