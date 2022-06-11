https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجامعة-العربية-تحث-الأطراف-الليبية-على-الالتزام-بوقف-إطلاق-النار-وتحذر-من-الاحتكام-للسلاح-1063443232.html

الجامعة العربية تحث الأطراف الليبية على الالتزام بوقف إطلاق النار وتحذر من الاحتكام للسلاح

الجامعة العربية تحث الأطراف الليبية على الالتزام بوقف إطلاق النار وتحذر من الاحتكام للسلاح

أعربت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، عن بالغ قلقها إزاء الاشتباكات الأخيرة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ودعت جميع الأطراف إلى الحفاظ على وقف إطلاق... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T15:49+0000

2022-06-11T15:49+0000

2022-06-11T15:49+0000

أخبار ليبيا اليوم

جامعة الدول العربية

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القاهرة- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يعرب عن شديد انزعاجه إزاء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس بين مجموعات مسلحة، مساء أمس الجمعة وصباح اليوم السبت وما تردد من أنباء حول مواصلة التحشيد في المناطق المحيطة بالعاصمة.وأهاب أبو الغيط، بحسب البيان، بجميع الأطراف الليبية، الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والحيلولة دون انهياره، باعتباره المنجز الأبرز والأهم الذي شهدته الساحة الليبية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، والسعي لتنفيذ كافة بنوده واستحقاقاته، وفي مقدمتها البند الخاص بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.كما نقل الناطق عن الأمين العام، تحذيره من عودة خيار الاحتكام إلى السلاح مجدداً في ليبيا، بعد أن أثبتت التجربة فشله التام في حسم الصراع لصالح أي من الأطراف، التي لم تجنِ من ورائه سوى إراقة الدماء وإهدار ثروات البلاد دون طائل.وأوضح، أن الأمين العام يتطلع إلى مواصلة الليبيين لقاءاتهم وحواراتهم، وبزخم أكبر من ذي قبل، وصولاً إلى توافق عريض حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل التطورات الإيجابية التي أُعلن عنها في ختام الجولة الثانية لاجتماعات لجنة المسار الدستوري المشتركة في القاهرة مؤخراً، الأمر الذي يستوجب من جميع الفاعلين السياسيين الليبيين، الحفاظ على قوة هذا المسار وحيويته، لا سيما جولته الثالثة المقرر استئنافها غداً الثاني عشر من حزيران/يونيو الجاري.وجدد الناطق تأكيد دعم الأمين العام لأي جهد مخلص من شأنه تفعيل وتنشيط مسارات الحل السياسي في ليبيا، بما يفضي في النهاية إلى خارطة طريق ليبية متوافق عليها، وتضع البلاد على طريق الاستقرار السياسي والبناء والتنمية.واندلعت اشتباكات أمس، بين مجموعات مسلحة في وسط العاصمة الليبية طرابلس، أمام جزيرة سوق الثلاثاء بالحديقة العامة، حسبما قال شهود عيان لمراسل وكالة سبوتنيك.وأكد الشهود أن حالة من الذعر انتابت العائلات التي خرجت للتنزه في الجزيرة، وسط انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.

https://arabic.sputniknews.com/20220611/الدبيبة-لا-يمكن-الخروج-من-المأزق-السياسي-في-ليبيا-إلا-عبر-دستور-واضح-وانتخابات-فيديو-1063434718.html

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أخبار ليبيا اليوم, جامعة الدول العربية