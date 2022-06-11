https://arabic.sputniknews.com/20220611/الجزائر-تستنكر-التصريحات-المتسرعة-للاتحاد-الأوروبي-حيال-أزمتها-مع-إسبانيا-1063453867.html

الجزائر تستنكر "التصريحات المتسرعة" للاتحاد الأوروبي حيال أزمتها مع إسبانيا

الجزائر تستنكر "التصريحات المتسرعة" للاتحاد الأوروبي حيال أزمتها مع إسبانيا

استنكر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم السبت، بيان الاتحاد الأوروبي الذي حذر فيه الجزائر من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، بعد... 11.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-11T19:27+0000

2022-06-11T19:27+0000

2022-06-11T19:27+0000

العالم العربي

الجزائر

إسبانيا

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الجزائر - سبوتنيك. وقال لعمامرة، في بيان: "تستنكر الجزائر وترفض التصريحات المتسرعة التي لا أساس لها والتي صدرت أمس باسم الاتحاد الأوروبي عقب القرار السيادي الذي اتخذته الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربطها بإسبانيا".وأضاف أن "الجزائر ترفض وتعتبر التلميحات المتعلقة بمسألة توريد الغاز إلى إسبانيا بأنها خيالية وخبيثة، في حين أن رئيس الجمهورية نفسه أكد رسميًا عزم الشركة الجزائرية الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ذات الصلة".وتابع لعمامرة أن "التسرع والتحيز في هذه البيانات يسلطان الضوء على عدم ملاءمة محتواها، حيث يتعلق الأمر باختلاف سياسي مع دولة أوروبية ذات طبيعة ثنائية لا تؤثر على التزامات الجزائر تجاه الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي وبالتالي لا تتطلب بأي حال من الأحوال إطلاق أي مشاورة أوروبية لأغراض رد الفعل الجماعي".وحذر الاتحاد الأوروبي الجزائر، في بيان أمس، من تداعيات القيود التجارية التي فرضتها على إسبانيا، مهددا بإجراءات رد إذا لم تتم تسوية الخلاف. وقال مسؤولان كبيران في الاتحاد الأوروبي إن قرار الجزائر حظر التعاملات التجارية مع إسبانيا في أعقاب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية، ربما يمثل انتهاكا لقانون التجارة بالاتحاد الأوروبي.وقررت الجزائر، الأربعاء الماضي، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمت عام 2002 مع إسبانيا، وذلك على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لأطروحة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب لحل الأزمة الصحراوية.كما قررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة بين البلدين.من جهتها، أكدت إسبانيا أنها تدرس الرد المناسب على قرار الجزائر بشأن تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار معها، مشيرة إلى أنها تحلل العواقب التي أسفر عنها قرار الجزائر بتعليق معاهدة الصداقة ومنع المؤسسات المصرفية في البلاد من القيام بعمليات الاستيراد والتصدير مع البنوك الإسبانية وتنوي الرد "بحزم".

https://arabic.sputniknews.com/20220610/بعد-إعلان-الاتحاد-الأوروبي-دعم-إسبانيا-الجزائر-ترد-1063412360.html

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